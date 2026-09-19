تصاویر اختصاصی منتشر شده توسط رسانه آمریکایی «میداس‌تاچ» (MeidasTouch) حاکی از تخریب شدید یک پایگاه آمریکایی در کویت بر اثر حملات دفاعی ایران است. در این تصاویر چندین سازه به‌طور کامل با خاک یکسان شده و آوار در محوطه‌ای وسیع پراکنده شده است.

به گزارش تابناک؛ بنا بر گزارش این رسانه آمریکایی در این تصاویر چندین سازه به‌طور کامل با خاک یکسان شده و آوار در محوطه‌ای وسیع پراکنده شده است.

بنا بر این گزارش، سازه‌هایی که زمانی فعال و سالم بودند، اکنون به تلی از آوار تبدیل شده و بقایای آنها در محیط اطراف پراکنده شده است.

این رسانه آمریکایی در ادامه این گزارش افزود که نگران کننده ترین نکته، یکی از تصاویر مربوط به یکی از پناهگاه‌های مستحکم این پایگاه آمریکایی است؛ همان نوع سازه مقاومی که نیروها آموزش دیده‌اند تا به محض تشخیص آتش دشمن، به آن پناه ببرند. بر اساس تصاویر، آن پناهگاه هدف اصابت مستقیم پهپاد قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، نکته‌ای که بیش از همه جلب توجه می‌کند، این واقعیت است که پناهگاهی که مشخصاً برای حفاظت از پرسنل در جریان حملات ساخته شده بود، خود هدف حمله قرار گرفته است.

این رسانه آمریکایی افزود که باند پرواز پایگاه نیز در این حمله به‌طور کامل منهدم شده است.

سی‌بی‌اس در این گزارش با اشاره به اینکه این تصاویر توسط نظامیان فعال و ناشناس ارتش آمریکا برای این رسانه ارسال شده است، از قول یکی از نظامیان آمریکایی نوشت: این خسارات سنگینی است که به پایگاه‌های ما وارد شده و به مردم آمریکا اطلاع داده نشده است؛ ما آنجا ایستاده‌ایم و با چشمان بسته ضربه می‌خوریم.

بر اساس این گزارش، این نظامی آمریکایی همچنین با اشاره به اظهارات پیت هگست وزیر جنگ آمریکا که پس از حمله مرگ‌بار اول مارس (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) به بندر شعیبه در کویت که به کشته شدن ۶ نظامی آمریکایی انجامید، موشک‌های ایرانی که از سپر پدافند هوایی عبور کرده و به اهداف خود برخورد کرده بودند را به «قطره‌های نشت‌کننده» تشبیه کرده بود، تاکید کرد: این خسارات گسترده فقط حاصل اصابت چند موشک نیست.

بنا بر این گزارش، وی در ادامه تصریح کرد که ما از این پایگاه‌ها دفاع نمی‌کنیم بلکه فقط نابودی آنها را تماشا می‌کنیم.

این گزارش می‌افزاید: تصاویر مشابهی نیز در پایگاه کمپ بوهرینگ در کویت گرفته شده است؛ یک منطقه استقرار اصلی برای نیروهای زمینی، خودروهای زرهی و برخی هواپیماهای ارتش آمریکا که در منطقه‌ای بیابانی و دورافتاده در شمال غربی کویت قرار دارد.

این رسانه آمریکایی در ادامه افزود که در همین ارتباط دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا این هفته گزارش تازه‌ای درباره تجاوز بی دلیل علیه ایران منتشر کرد، گزارشی که از انهدام تجهیزات و تسلیحات ارتش تروریستی ایالات متحده به ارزش تا سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از جمله نزدیک به ۶۰ فروند هواپیما خبر داد.

بر اساس این گزارش، این دفتر در نخستین گزارش اجباری خود به کنگره آمریکا اعلام کرد که فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان، عراق، عمان و اردن را گزارش کرده است.

سی بی اس تاکید کرد که پنتاگون به درخواست این رسانه آمریکایی برای اظهار نظر درباره حجم خسارات وارده شده به ارتش تروریستی آمریکا بر اثر حملات دفاعی ایران هیچ پاسخی نداده است.

منبع: ایرنا