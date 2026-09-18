تصاویر دوی ماراتن تهران که مورد توجه قرار گرفت

پس از مسابقه دوومیدانی ماراتن کیش، انتشار تصاویر شماری از زنان بدون حجاب در مسابقه دوی 10 کیلومتر تهران، روز جمعه بازتاب گسترده‌ای داشته است. این مسابقه با حضور گسترده دوندگان در بوستان ولایت تهران برگزار شد. بخش زنان از ساعت 5:30 صبح آغاز شد و مردان نیز از ساعت هفت در رقابتی جداگانه شرکت کردند. این دومین دوره مسابقه ده کیلومتر تهران بود که با همکاری هیأت دوومیدانی استان تهران برگزار شد. پیش از برگزاری نیز اعلام شده بود که رقابت‌های زنان و مردان به صورت مجزا برگزار می‌شود.