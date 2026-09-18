شماری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران متهم شدند.

اتهام شماری از نظامیان ارتش اسرائیل به جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری زبان فاش کردند که تعدادی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی متهم به جاسوسی برای ایران شده‌اند.

وب سایت خدشوت للو تسنزورا نوشت: یک پرونده جاسوسی امنیتی جدی در داخل ارتش اسرائیل به نفع ایران در حال بررسی است.

به ادعای این رسانه عبری، این موضوع با شدیدترین تدابیر امنیتی پنهان نگه داشته می‌شود.