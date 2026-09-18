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اتهام شماری از نظامیان ارتش اسرائیل به جاسوسی برای ایران

شماری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران متهم شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۲۶
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652 بازدید
جاسوسی

به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری زبان فاش کردند که تعدادی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی متهم به جاسوسی برای ایران شده‌اند.

وب سایت خدشوت للو تسنزورا نوشت: یک پرونده جاسوسی امنیتی جدی در داخل ارتش اسرائیل به نفع ایران در حال بررسی است.

به ادعای این رسانه عبری، این موضوع با شدیدترین تدابیر امنیتی پنهان نگه داشته می‌شود.

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اسرائیل ایران نفوذ جاسوسی ارتش اسرائیل
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