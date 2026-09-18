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زمان خروج کامل نظامیان آمریکا از عراق

شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داد که روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق ادامه دارد و قرار است این روند تا ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۱۹
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نظامیان آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این مقام نظامی گفت که روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق ادامه دارد و قرار است این روند تا ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل شود و صدها نظامی آمریکایی باقی مانده در شمال عراق به اردن و دیگر کشورهای منطقه منتقل خواهند شد.

بنا بر این گزارش، این مقام نظامی افزود که نیروهای آمریکایی مواضع باقی مانده خود در اقلیم کردستان عراق را ترک خواهند کرد و تجهیزات نظامی، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی نیز از عراق خارج خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت که پایگاه مبارزه با تروریسم در اربیل، با کاهش تهدید گروه داعش، اهمیت خود را از دست داده است.

این مقام آمریکایی اشاره کرد که پس از تکمیل روند خروج، واشنگتن و بغداد ممکن است درباره یک توافق جدید برای همکاری‌های امنیتی دوجانبه مذاکره کنند.

این شبکه آمریکایی همچنین یادآور شد که آمریکا و عراق در سال ۲۰۲۴ توافق کرده بودند ماموریت ائتلاف بین‌المللی را به صورت تدریجی و در پی کاهش تهدید داعش پایان دهند.

این رسانه آمریکایی تاکید کرد که نیروهای کشورش طی سال گذشته از اغلب پایگاه‌های خود در عراق خارج شدند و حضور محدودی را در اقلیم کردستان عراق حفظ کردند.

در این گزارش آمده است که واشنگتن همچنان تحولات امنیتی منطقه را به خصوص تحولات احتمالی علیه منافع آمریکا در دیگر کشورهای منطقه را زیر نظر دارد.

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آمریکا عراق نظامیان آمریکایی خروج نیروها اردن
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