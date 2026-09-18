اعتراف به رکوردشکنی مخالفان جنگ با ایران در آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از فاکسنیوز، نزدیک به هفت ماه از آغاز تجاوز نظامی علیه ایران میگذرد و نظرسنجی جدید رسانه حامی ترامپ، فاکس نیوز، نشان میدهد که دیدگاه مردم آمریکا نسبت به این درگیری بیشازپیش منفی شده است.
بنا بر این گزارش، آمریکاییها احساس میکنند که دولت ترامپ راهبرد روشنی برای پایان دادن به جنگ ندارد و شمار زیادی از آنها معتقدند که این درگیری در بلندمدت آمریکا را ناامنتر خواهد کرد و اکثریت نیز بر این باورند که تصمیم برای اقدام نظامی، تصمیمی اشتباه بوده است.
۷۱ درصد آمریکاییها معتقدند که دولت ترامپ راهبرد روشنی برای پایان دادن به درگیری ندارد. این دیدگاه شامل ۹۵٪ دموکراتها، ۸۳٪ مستقلها و ۴۳٪ جمهوریخواهان میشود.
علاوه بر این، ۴۷٪ از رأیدهندگان میگویند که این درگیری در بلندمدت آمریکا را ناامنتر خواهد کرد، در حالی که این رقم در ماه آوریل ۳۹٪ بود. افزایش نگرانی بیش از همه در میان رأیدهندگان سفیدپوست، افراد زیر ۴۵ سال و مستقلها مشاهده میشود.
۶۰٪ آمریکاییها میگویند که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران تصمیم اشتباهی بوده است، در حالی که ۳۷٪ آن را تصمیم درستی میدانند. به عبارتی، فاصله میان دو دیدگاه به ۲۳ درصد رسیده است. این آمار رکورد جدیدی محسوب میشود و این فاصله در ماه ژوئن ۱۷ درصد بود (۵۸٪ در برابر ۴۱٪).
مخالفت با جنگ در بیشتر گروههای جمعیتی اندکی افزایش یافته و بیشترین تغییر در میان رأیدهندگان اسپانیاییتبار، افراد زیر ۳۰ سال، میانهروها و رأیدهندگان ۶۵ ساله و بالاتر دیده میشود.
دارون شاو، برگزار کننده نظرسنجیها از حزب جمهوریخواه که همراه با همکار دموکراتش کریس اندرسون، نظرسنجی فاکس نیوز را انجام داد، درباره این آمار گفت: «معمولاً وقتی یک بحران سیاست خارجی رخ میدهد، افکار عمومی حول رئیسجمهور متحد میشود. اما در اینجا دو مسئله متفاوت است. اول اینکه رئیسجمهور ترامپ بهطور مستمر و قاطعانه از ضرورت این جنگ دفاع نکرده است و دوم اینکه نیروهای زمینی آمریکا در میدان حضور ندارند. هر دوی این عوامل برای افکار عمومی اهمیت دارند.»
از سوی دیگر، رسانه همسو با رئیسجمهور آمریکا افزود که میزان رضایت کلی از عملکرد ترامپ ۳۹٪ و میزان نارضایتی به ۶۱٪ رسیده است.
ارزیابی رئیسجمهور آمریکا در زمینه سیاست خارجی، ۲۴ درصدِ منفی است، یعنی تفاوت دیدگاه مثبت به منفی 24 درصد است. میزان رضایت از عملکرد او در این حوزه ۳۷٪ است که پایینترین سطح در دوره دوم ریاستجمهوری او محسوب میشود.
وقتی از رأیدهندگان خواسته شد که مهمترین مسئله پیش روی کشور را نام ببرند، تنها ۴٪ از ایران نام بردند و تنها ۱٪ سیاست خارجی را بهطور کلی ذکر کردند. در مقابل، ۳۴٪ مسئله اصلی را «هزینه زندگی» اعلام کردند.
علاوه بر این، تنها ۴۸٪ آمریکاییها میگویند که در درگیری جاری در غزه بیشتر جانب اسرائیلیها را میگیرند، در حالی که ۳۸٪ جانب فلسطینیها را میگیرند. میزان حمایت از اسرائیلیها در ماه ژوئن ۵۴٪ بود و در آغاز درگیری در اکتبر ۲۰۲۳ به بالاترین سطح خود، یعنی ۶۸٪، رسیده بود. البته این آمار در نظرسنجیهای دیگر متفاوت است و از حمایت بیشتر مردم آمریکا از فلسطینیها حکایت دارد.
نظرسنجی فاکس نیوز در فاصله ۱۱ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ و تحت نظارت مؤسسه دموکرات بیکون ریسرچ (Beacon Research) و موسسه جمهوریخواه شاو اند کُمپانی ریسرچ (Shaw & Company Research) انجام شده است.
در این نظرسنجی با ۱٬۲۱۱ آمریکایی که بهصورت تصادفی از یک پایگاه ملی رأیدهندگان انتخاب شده بودند، مصاحبه شد و حاشیه خطای نمونهگیری ±۳ درصد است.