عکس: آخرین نماز جمعه تابستان ۱۴۰۵ در تهران

نماز جمعه این هفته تهران (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) به عنوان آخرین نماز جمعه فصل تابستان، با حضور اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران و به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری اقامه شد. نمازگزاران تهرانی در این آیین عبادی-سیاسی ضمن بهره‌مندی از خطبه‌های نماز جمعه، آخرین روزهای فصل تابستان را با طنین وحدت و عبادت پشت سر گذاشتند. عکس: علی هدایتی