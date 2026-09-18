عکس: آخرین نماز جمعه تابستان ۱۴۰۵ در تهران
نماز جمعه این هفته تهران (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) به عنوان آخرین نماز جمعه فصل تابستان، با حضور اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران و به امامت حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری اقامه شد. نمازگزاران تهرانی در این آیین عبادی-سیاسی ضمن بهرهمندی از خطبههای نماز جمعه، آخرین روزهای فصل تابستان را با طنین وحدت و عبادت پشت سر گذاشتند. عکس: علی هدایتی
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