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کد خبر: ۱۳۹۴۹۰۶
بازدید: ۲۵

عکس: آخرین نماز جمعه تابستان ۱۴۰۵ در تهران

نماز جمعه این هفته تهران (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) به عنوان آخرین نماز جمعه فصل تابستان، با حضور اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران و به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری اقامه شد. نمازگزاران تهرانی در این آیین عبادی-سیاسی ضمن بهره‌مندی از خطبه‌های نماز جمعه، آخرین روزهای فصل تابستان را با طنین وحدت و عبادت پشت سر گذاشتند. عکس: علی هدایتی

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برچسب‌ها:
عکس خبری نماز جمعه تهران دانشگاه تهران حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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