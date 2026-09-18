رئیس‌جمهور در پیامی با گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و یاد استاد شهریار، گفت: زبان فارسی یکی از استوارترین ستون‌های هویت و فرهنگ ایرانی و گنجینه‌ای گرانبها از میراث تمدنی این سرزمین است و شعر و ادب فارسی، جان این زبان و آیینه تمام‌نمای روح ایرانی محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان روز جمعه ۲۷ شهریور در پیامی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) که در همایش گرامیداشت این روز در تالار پتروشیمی تبریز قرائت شد، اظهار کرد: زبان زیبا و شیوای فارسی در گذر قرن‌ها نه‌تنها اندیشه و احساس ایرانیان را به یکدیگر پیوند داده، بلکه در برابر تندباد حوادث و دگرگونی‌های تاریخی، حافظ پیوستگی فرهنگی و هویت تاریخی ایران بوده است.

وی افزود: شعر و ادب فارسی جان این زبان و آیینه تمام‌نمای روح ایرانی است؛ میراثی که در آن حماسه و حکمت، عشق و عرفان، اخلاق و معنویت و روایت رنج و امید مردمان این سرزمین در کنار یکدیگر نشسته‌اند.

وی ادامه داد: در پهنه این میراث زبانی و فرهنگی که گستره آن از آسیای صغیر تا آسیای میانه و شبه‌قاره هند امتداد یافته است، نام‌های بزرگی همچون فردوسی، سنایی، عطار، نظامی، خیام، مولانا، سعدی و حافظ و صدها شاعر و ادیب نام‌آور، بخشی از شکوه این گنجینه را به جهان شناسانده‌اند.

پزشکیان با اشاره به جایگاه استاد شهریار در ادبیات معاصر ایران، گفت: این کاروان بلند در روزگار معاصر نیز فرزندانی شایسته و بی‌مانند در دامان خود پرورده است که استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، که به شهریار شعر ایران لقب گرفته، بی‌تردید از درخشان‌ترین آنان است.

وی شهریار را میراث‌دار شایسته سنت دیرپای شعر فارسی و در عین حال فرزند زمانه خویش توصیف کرد و افزود: گستره شعر شهریار از غزل عاشقانه تا حکمت و معنویت، ستایش تاریخ پرافتخار ایران و روایت زندگی مردمان کوچه و بازار امتداد می‌یافت.

وی خاطرنشان کرد: شعر شهریار از سرچشمه‌های زلال ایمان و ارادت به اهل بیت(ع) بهره می‌برد و در بزنگاه‌های تاریخ معاصر نیز از مردم و سرنوشت آنان جدا نماند. همراهی شهریار با نهضت انقلاب اسلامی و همدلی و همصدایی او با ملت ایران در سال‌های دفاع مقدس، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق این شاعر با مردم و زمانه خویش است.

رییس‌جمهور ادامه داد: این پیوند نشان می‌دهد که شعر در لحظات سرنوشت‌ساز چگونه می‌تواند پژواک آرمان‌ها و امیدهای یک ملت باشد.

وی ویژگی ممتاز شهریار را توانایی او در دیدن جهان با «چشم دل» و آفرینش شورانگیز زیبایی در زبان و مضمون دانست و گفت: شهریار نشان داد که شعر می‌تواند همزمان ریشه در سنت داشته باشد و با زمانه خویش نیز سخن بگوید؛ هم زبان فارسی را به خدمت گیرد و هم در زبان مادری منظومه ماندگاری همچون «حیدربابایه سلام» بیافریند.

وی «حیدربابایه سلام» را فراتر از یک منظومه ادبی دانست و اظهار کرد: این اثر روایتی زنده از خاطرات، طبیعت، فرهنگ و زندگی مردم آذربایجان و جلوه‌ای درخشان از همان رنگارنگی است که در پیوند با یکدیگر، ایران را ایران کرده است.

پزشکیان افزود: شهریار، ایران و آذربایجان، فارسی و ترکی را در تار و پود یک هویت تاریخی و فرهنگی و هم‌پیوسته می‌یافت و این نمونه روشنی از آن حقیقت است که تنوع زبانی و فرهنگی در ایران نه عامل گسست، بلکه از سرچشمه‌های فرهنگی و استواری پیوندهای ملی است.

وی با اشاره به ماندگاری اشعار شهریار در حافظه جمعی ایرانیان، گفت: «علی ای همای رحمت» در حافظه ایرانیان جای گرفته و «حیدربابایه سلام» نیز بخشی از خاطره جمعی مردم آذربایجان شده است.

وی خاطرنشان کرد: از همین رو، روز بزرگداشت استاد شهریار به‌درستی به عنوان روز شعر و ادب فارسی در تقویم ایران نام‌گذاری شده است. این روز تنها بزرگداشت یک شاعر نیست، بلکه ادای احترام به میراثی است که قرن‌ها حافظ هویت و حافظه فرهنگی ایرانیان بوده است.

پزشکیان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان، پاسداشت زبان فارسی و همه گویش‌ها و زبان‌های ایرانی و توجه به سرمایه‌های فرهنگی این سرزمین می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگویی عمیق‌تر درباره هویت، همبستگی و آینده ایران باشد.

وی ادامه داد: در این میان، تبریز و آذربایجان با پیشینه درخشان فرهنگی و حضور پیوسته اندیشه‌ورزان و ادیبان بزرگ، می‌تواند جایگاهی شایسته در این گفت‌وگوی ملی داشته باشد.

رییس‌جمهور در پایان با گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و ادای احترام به روان استاد شهریار، از همه شاعران، ادیبان، پژوهشگران و خادمان فرهنگ و ادب ایران و همچنین مردم فرهنگ‌دوست آذربایجان که در پاسداشت این میراث گران‌سنگ می‌کوشند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این مناسبت فرصتی برای بازشناسی ژرف‌تر جایگاه شعر و ادب در پاسداری از هویت تاریخی و فرهنگی ایران و زمینه‌ای برای پیوند استوارتر میان نسل امروز و گنجینه عظیم معنوی این سرزمین باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری