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عربستان صادرات نفت به اروپا را متوقف می‌کند

شبکه «بلومبرگ» گزارش داد که عربستان سعودی در ماه آینده میلادی هیچ نفتی به پالایشگاه‌های اروپایی صادر نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۸۵
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نفت عربستان

به گزارش تابناک، شبکه «بلومبرگ» روز جمعه از توقف صادرات نفت خام عربستان سعودی به اروپا برای ماه میلادی اکتبر خبر داد.

منابع مطلع به بلومبرگ گفتند که عربستان سعودی پس از تعطیلی خط لوله شرق-غرب، ماه آینده هیچ نفتی به پالایشگاه‌های اروپایی صادر نخواهد کرد.

به گفته این منابع که نامشان فاش نشد، توقف عرضه نفت سعودی برای تمام خریداران اروپایی با قراردادهای بلندمدت اعمال می‌شود.

در این گزارش آمده است: «شرکت سعودی آرامکو به حداقل دو مشتری پالایش نفت در اروپا اطلاع داده که پس از حمله به خط لوله پترولاین، ماه آینده هیچ نفتی به آنها اختصاص نمی‌دهد».

بلومبرگ با بیان اینکه مشتریان اروپایی معمولاً نفت خام سعودی را با قراردادهای به اصطلاح مدت‌دار دریافت می‌کنند که جریان ثابتی از عرضه را هر ماه تضمین کند، افزود: «شرکت سعودی آرامکو به سوالات درباره این گزارش پاسخ نداده است».

پالایشگاه‌های اروپایی معمولاً نفت خام سعودی را از بندر «سیدی کریر» در مصر واقع در دریای مدیترانه که از طریق خط لوله به دریای سرخ متصل است، دریافت می‌کنند.

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