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کمالوندی: ایران گزینه‌های زیادی برای دفاع از خود دارد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان تاکید کرد که ایران گزینه‌های زیادی برای دفاع از خود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۷۹
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کمالوندی

به گزارش تابناک، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: تهران گزینه‌های کافی برای دفاع از خود در شرایط کنونی دارد، اما فراتر از این گزینه‌ها، ما اراده داریم؛ اراده‌ای قوی برای دفاع از کشورمان.

وی افزود: فارغ از اینکه آنها چه میزان فشار بر ما وارد کنند، ما بر این وضعیت غلبه خواهیم کرد.

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کمالوندی سازمان انرژی هسته ای ایران برنامه هسته ای تاسیسات هسته ای جنگ
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