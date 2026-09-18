به گزارش تابناک، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: تهران گزینه‌های کافی برای دفاع از خود در شرایط کنونی دارد، اما فراتر از این گزینه‌ها، ما اراده داریم؛ اراده‌ای قوی برای دفاع از کشورمان.

وی افزود: فارغ از اینکه آنها چه میزان فشار بر ما وارد کنند، ما بر این وضعیت غلبه خواهیم کرد.