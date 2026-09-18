خانواده؛ پناهگاه سلامت ما
به گزارش تابناک؛ این روزها که مشغلههای زندگی همه ما را به سمت و سویی کشانده، گاهی خانه در ظاهر همان خانه همیشگی است، اما سکوتی متفاوت در آن جاریست. فرزندی که برای تحصیل از شهر دور شده، والدینی که به دلیل کار یا شرایط زندگی فاصله گرفتهاند، یا عضوی که تازه زندگی مستقل تشکیل داده؛ همگی تجربهای مشترک دارند؛ فاصلهای که اگر با گفتوگو و توجه همراه نشود، آرامآرام به دیواری نامرئی تبدیل میشود. «دلتنگی» در این شرایط تنها یک حس زودگذر نیست؛ اگر به حال خودش رها شود، تنهایی آرامآرام به جسم و روانمان نفوذ میکند.
شاید در نگاه اول فکر کنیم این دوری بخشی اجتنابناپذیر از بزرگ شدن یا مسیر زندگی است، اما گزارش پایگاه سلامت «WebMD» نگاه متفاوتی دارد. این گزارش تأکید میکند که ارتباط میان اعضای خانواده فقط راهی برای باخبر شدن از حال یکدیگر نیست، بلکه ستون اصلی حمایت عاطفی و روانی ماست. یافتههای این گزارش نشان میدهد خانوادهها در مسیر رشد و تغییر، مدام با چالشهای دوری و مشغله روبهرو میشوند؛ اما همین تماسهای کوتاه تلفنی، پیامهای ساده یا حتی صحبت درباره اتفاقهای معمولی روزمره، جادویی است که احساس تعلق و امنیت را زنده نگه میدارد و کمک میکند تا در برابر فشارهای روحی و جسمی زندگی، تنها نمانیم.
ارتباط خانوادگی چگونه به سلامت کمک میکند؟
جان نورثمن، روانشناس اهل بوفالو در ایالت نیویورک در گفتوگو با این سایت، احساس ارتباط با دیگران را برای انسان تقویتکننده دانسته و عنوان میکند این احساس میتواند به شادی، سلامت روان و سلامت جسمی کمک کند. به گفته او افرادی که احساس میکنند ارتباط بهتری با خانواده و اطرافیان خود دارند، معمولا از نظر جسمی حال بهتری دارند. چنین افرادی کمتر در معرض افسردگی قرار میگیرند و اگر با افسردگی روبهرو شوند، شرایط مناسبتری برای عبور از آن دارند.
نورثمن تأکید میکند که ارتباط خانوادگی در مجموع، احساس حمایت و پیوند روانی را افزایش میدهد. خانواده برای بسیاری از افراد نخستین جایی است که هنگام مشکل به آن پناه میبرند. اگر اعضای خانواده با یکدیگر گفتوگو نکنند، این شبکه حمایتی بهتدریج ضعیف شده و ممکن است فرد در زمان نیاز، احساس کند کسی را برای تکیه کردن ندارد.
حمایت خانواده فقط کمک مالی نیست
آنیتا ونجلیستی، استاد دانشگاه تگزاس و ویراستار کتاب راهنمای ارتباط خانوادگی در ادامه این مطلب ارتباط را عامل شکل گیری خانواده میداند. به باور او، اعضای خانواده هنگام گفتوگو علاوه بر رد و بدل پیام رابطه خود را حفظ و تقویت میکنند.
حمایت خانوادگی شکلهای گوناگونی دارد، گاهی این حمایت با یک جمله محبتآمیز و گوش دادن به حرفهای فرد نشان داده میشود. گاهی خانواده با تشویق و تأیید تلاشهای فرد، عزتنفس او را بالا میبرد. احساس تعلق نیز نوع دیگری از حمایت است یعنی فرد بداند جایی دارد که در آن پذیرفته شده و به آن تعلق دارد. خانواده همچنین میتواند اطلاعات و تجربههای لازم را در اختیار اعضای خود بگذارد. حمایت مالی یا فرستادن وسایل و بستههای مورد نیاز نیز بخش دیگری از حمایت ملموس خانوادگی به شمار میرود.
نقش حیاتی ارتباطات خانوادگی در پیشگیری از بیماریهای روانی و جسمی
پیامک و تماس تلفنی همیشه کافی نیست
امروزه تلفن همراه و ابزارهای ارتباطی، تماس با اعضای خانواده را آسانتر کردهاند، اما این ابزارها همیشه به برقراری ارتباط عاطفی خوب منجر نمیشوند.
آرتور بودین، روانشناس و رئیس پیشین انجمن روانشناسی آمریکا در این باره میگوید: ایمیلها بهدلیل سرعت در نوشتن و نبود لحن، بهراحتی میتوانند باعث سوءتفاهم شوند. در یک پیام نوشتاری، مخاطب معمولاً نمیتواند بفهمد جملهای با شوخی، ناراحتی، نگرانی یا عصبانیت نوشته شده است. همین موضوع گاهی رابطه عاطفی میان اعضای خانواده را ضعیف میکند.
پیامک، تماس تلفنی و پیامهای کوتاه در شبکههای اجتماعی نیز ممکن است بسیاری از نشانههایی را که در گفتوگوی حضوری دیده میشود مانند؛ حالت چهره، نگاه و زبان بدن را نداشته باشند. با این حال، ونجلیستی تأکید میکند که مهمتر از نوع ابزار، شیوه استفاده از آن است و یک ارتباط کوتاه و محترمانه، بهتر از بیخبری کامل است.
ارتباط را به اجبار تبدیل نکنید
گاهی یکی از اعضای خانواده، مانند فرزندی که برای تحصیل به شهر دیگری رفته یا والدینی که از خانواده دور هستند، فرصت یا آمادگی تماس منظم ندارد. در چنین شرایطی، اصرار و سرزنش ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
بودین درباره والدینی که فرزندشان در دانشگاه تحصیل میکند، میگوید نباید او را به تماس هر شب یا هر هفته مجبور کرد و در صورت تماس نگرفتن، احساس گناه به او داد. به گفته این روانشناس، خانواده باید بپذیرد که فرد دور از خانه، زندگی و برنامههای خودش را دارد و نباید تلاش کرد تا همه رفتارهای او را از راه دور کنترل کرد.
به جای دستور دادن، میتوان با لحنی آرام درخواست تماس کرد، یک پیام کوتاه فرستاد یا بدون توقع پاسخ فوری، احوال فرد را پرسید. این شیوه به طرف مقابل نشان میدهد که مورد توجه است، اما برای پاسخ دادن تحت فشار قرار ندارد.
گفتوگوهای ساده، اما ارزشمند
هر گفتوگویی لازم نیست عمیق، جدی یا سرنوشتساز باشد. صحبت درباره وضعیت هوا، حیوان خانگی، همسایهها، سلامتی یا اتفاقی بامزه که در طول روز رخ داده است، میتواند به حفظ ارتباط کمک کند.
ونجلیستی میگوید: بسیاری از افراد تصور میکنند گفتوگوی خانوادگی باید همیشه عمیق و معنادار باشد در حالی که بخش زیادی از رابطهها از همین صحبتهای عادی و روزمره ساخته میشود. وقتی اعضای خانواده درباره اتفاقهای ساده زندگی با یکدیگر حرف میزنند، در واقع اجازه میدهند زندگی روزانهشان همچنان بخشی از زندگی یکدیگر باقی بماند. بنابراین، برای حفظ رابطه لازم نیست منتظر یک موضوع مهم یا مشکل بزرگ بمانیم. یک احوالپرسی کوتاه، فرستادن عکس، تعریف کردن از یک اتفاق معمولی یا پرسیدن نظر طرف مقابل درباره یک موضوع ساده، میتواند رشته ارتباط را زنده نگه دارد.
منبع: ایرنا