۱۵ کشور از جمله ایران، چین و روسیه در بیانیه‌ای مشترک در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان این نهاد، تحت هیچ شرایطی نباید هدف حمله یا تهدید به حمله قرار گیرند.

به گزارش تابناک؛ کشور‌های صادرکننده این بیانیه روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت مخالفت صریح و قاطع با هرگونه حمله یا تهدید به تأسیسات هسته‌ای، از همه اعضای آژانس خواستند برای حفاظت از استفاده‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و حفظ اعتبار نظام پادمان این نهاد متحد بایستند.

این بیانیه از سوی بلاروس، برزیل، بورکینافاسو، چین، کوبا، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، تاجیکستان و زیمبابوه درباره «ممنوعیت هرگونه حمله و تهدید به سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اختصاص‌یافته به اهداف صلح‌آمیز» صادر شد.

این کشور‌ها هشدار دادند که سکوت در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت حفاظت، هنجار‌های تثبیت‌شده بین‌المللی را تضعیف می‌کند، اعتماد به نظم حقوقی بین‌المللی را کاهش می‌دهد و خطر عادی‌سازی چنین حملاتی را به همراه دارد.

متن کامل بیانیه از این قرار است.

۱ - ما بر اهمیت تحقق کامل و مؤثر اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ویژه مأموریت قانونی آن برای تسریع و گسترش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان تأکید می‌کنیم و حق مسلم همه کشور‌ها برای توسعه پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز بدون تبعیض را مجددا تأیید می‌کنیم.

۲ - ما قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۱ را که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای را به شدت محکوم کرد، همچنین تصمیمات و قطعنامه‌های ذیربط کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، یعنی GC (۵۳) /DEC/۱۳، GC (XXIX) /RES/۴۴۳، GC (XXIX) /RES/۴۴۴ و GC (XXXIV) /RES/۵۳۳ که به وضوح موضع دیرینه جامعه بین المللی را در برابر حملات یا تهدید به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی و متعهد به اهداف صلح آمیز منعکس می‌کنند، یادآوری می‌کنیم.

۳ - ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که حمله یا تهدید به حمله به تأسیسات هسته‌ای ناقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی است و به شدت با اهداف و مقاصد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ناسازگار است.

۴ - ما تأکید می‌کنیم که حملات به تأسیسات هسته‌ای پیامد‌های جدی برای ایمنی هسته‌ای و امنیت هسته‌ای دارد و تهدیدی جدی برای یکپارچگی، اثربخشی و اعتبار نظام پادمان آژانس و معماری جهانی منع گسترش است.

۵ - ما تأکید می‌کنیم که حملات به تأسیسات هسته‌ای به طور منفی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و همکاری بین المللی تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است منجر به انتشار رادیواکتیو با پیامد‌های جدی درون و خارج از کشور مربوطه، از جمله تأثیرات شدید بر جمعیت غیرنظامی و آسیب‌های بلندمدت به محیط زیست شود.

۶ - ما تأکید می‌کنیم که سکوت در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای محافظت شده، هنجار‌های بین المللی تثبیت شده را تضعیف می‌کند، اعتماد به نظم حقوقی بین المللی را تحلیل می‌برد و خطر عادی سازی چنین حملاتی را به همراه دارد.

۷ - بنابراین تأکید می‌کنیم که تأسیسات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی نباید در معرض حمله یا تهدید به حمله قرار گیرند.

۸ - ما از همه کشور‌های عضو می‌خواهیم که در حفظ یکپارچگی و اعتبار نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی، تقویت ایمنی و امنیت هسته‌ای و حفاظت از استفاده‌های صلح آمیز انرژی هسته‌ای و همکاری بین المللی، با ابراز مخالفت صریح و قاطع با هرگونه حمله یا تهدید به تأسیسات هسته‌ای، متحد بایستند.

منبع: ایرنا