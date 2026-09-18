عراق پرونده مناطق پرواز ممنوع را مختومه اعلام کرد
به گزارش تابناک، مدیر اداره ناوبری هوایی عراق در تشریح جزئیات این تصمیم اعلام کرد که مناطق هوایی نظامی که در گذشته در فهرستهای رسمی طبقهبندی شده بودند، اکنون از وضعیت نظامی خارج شده و دیگر برای هیچگونه عملیات نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرند.
به گفته وزارت حملونقل عراق، این اقدام گامی در جهت بازگرداندن کامل حریم هوایی کشور به حالت عادی و تسهیل ناوبری هوایی در تمامی آسمان عراق محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، ایهاب سعد کریم، مدیر شرکت مدیریت فرودگاهها و ناوبری هوایی عراق، در یک نشست خبری گفت: تیم مدیریت فضای هوایی در مرکز عملیات هوایی بهطور رسمی تأیید کرده است که مناطق هوایی نظامی درجشده در راهنمای هوانوردی عراق دیگر برای عملیات نظامی مورد استفاده قرار نمیگیرند.
وی افزود: تمامی مناطقی که در بخش غربی کشور، از شمال تا جنوب، رزرو شده بودند، برای استفاده در هوانوردی غیرنظامی به شرکت عمومی مدیریت فرودگاهها و ناوبری هوایی تحویل داده شدهاند.
کریم بیان کرد: این پیشرفت مهم با هماهنگی کامل با دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و با همکاری عبدالامیر الشمری، و در نتیجه تلاشهای نهادی و فنی چندساله برای افزایش کارآمدی و روانسازی تردد هوایی محقق شده است.
وی توضیح داد: این اقدامات زمینه را برای حذف کامل این مناطق و بهروزرسانی راهنمای هوانوردی عراق فراهم میکند تا این راهنما در اختیار شرکتهای هواپیمایی بینالمللی قرار گیرد.
مدیر شرکت مدیریت فرودگاهها و ناوبری هوایی عراق گفت: محدودیت پروازهای غیرنظامی در این مناطق از سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آغاز شده بود و بازگرداندن آنها به چرخه هوانوردی غیرنظامی، انعطاف بیشتری برای ایجاد مسیرهای هوایی جدید فراهم خواهد کرد.
به گفته وی، این اقدام همچنین موجب افزایش درآمدهای مالی، روانتر شدن تردد پروازهای غیرنظامی و حمایت از اقتصاد ملی عراق خواهد شد.
کریم همچنین از نقش کارکنان فرودگاهها و ناوبری هوایی و کنترلکنندگان ترافیک هوایی در مدیریت پروازها و حفظ ایمنی هواپیماها و مسافران قدردانی و تأکید کرد: فرودگاهها آماده ارائه خدمات به تمامی شرکتهای داخلی و خارجی، بلافاصله پس از بازگشایی مسیرهای هوایی هستند.
با مختومه اعلام شدن پرونده «مناطق ممنوعه»، محدودیتهای پیشین برداشته شده و حریم هوایی عراق برای استفادههای عمومی و غیرنظامی بهطور کامل در دسترس قرار گرفته است.
منبع: ایسنا