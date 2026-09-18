داده‌های جدید نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا در حال کاهش چشمگیر وابستگی خود به بدهی‌های دولت آمریکا است، اقدامی که فشار بر اقتصاد آمریکا در میانه جنگ با ایران را افزایش خواهد داد.

زخم کاری چین به آمریکا به نفع ایران

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش فایننشال تایمز و با استناد به داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، حجم دارایی‌های چین در اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا (US Treasuries) به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است.

چین در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، با نگهداری بیش از ۱ تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکایی، یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران واشنگتن بود.

از سال ۲۰۱۸ به این سو، روند کاهشی محسوسی آغاز شده و از سال ۲۰۲۲ شیب این نزول تندتر شده است.

این رقم اکنون به کمتر از ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است؛ سطحی که آخرین بار در بحبوحه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ شاهد آن بودیم.

پکن با کاهش ذخایر دلاری خود، به دنبال کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مصون ماندن از تحریم‌های احتمالی مالی است.

این حرکت در راستای تلاش‌های چندساله چین برای کاهش سلطه دلار در تجارت و ذخایر بین‌المللی تفسیر می‌شود.

چین یکی از خریداران سنتی بدهی‌های آمریکا بود. خروج تدریجی پکن، واشنگتن را مجبور می‌کند برای تأمین کسری بودجه خود به دنبال خریداران جدید (مانند بانک‌های داخلی یا سایر کشورها) با نرخ بهره بالاتر باشد.

اقدام چین در میانه جنگ آمریکا با ایران می‌توتند فشار اقتصادی بر واشنگتن را مضاعف کند.

منبع: فارس