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رژه جان‌فدایان تهرانی در لبیک به رهبر معظم انقلاب

رزمایش بزرگ جان‌فدای ایران از ساعتی پیش در تهران آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۵۰
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رزمایش

به گزارش تابناک؛ رزمایش بزرگ جان‌فدای ایران از صبح امروز با حضور گردان‌های رزمی پویش جان‌فدا و اقشار مختلف مردم در تهران و همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

این مراسم در تهران با رژه ۳۱۳ هزار نفری گردان‌های رزمی بسیج و پویش جان‌فدا و سایر اقشار از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

شماری از پهپاد‌های ایرانی نیز به نمایش درآمدند و بخشی از توانمندی‌های پهپادی کشور در معرض دید قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج در این آیین مردمی و بزرگ به سخنرانی پرداخت.

از جمله دیگر برنامه‌های این آیین، رژه بانوان بود که در مسیر رزمایش به اجرا در آمد.

نوجوانان جان‌فدای ایران نیز رژه رفتند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه در رزمایش جان‌فدایان ایران که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است، حضور یافت و از جلوه‌های باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

رئیس‌جمهور در این اجتماع مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.

 

پزشکیان با تجلیل از حاضران در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.

به گفته سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ، در تهران حدود ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در این رزمایش ثبت نام کرده بودند.

 

منبع: تسنیم

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