En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

جزئیات مالیات سیگار و تنباکو اعلام شد

سازمان امور مالیاتی نرخ مالیات محصولات دخانی را بر اساس جزء ۱ بند «ح» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۷
| |
491 بازدید
سیگار

به گزارش تابناک؛ اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات سیگار و تنباکو در سال ۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ شده است.

 

بر این اساس، مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۲۵ ریال و هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی یک‌هزار و ۷۵۰ ریال تعیین شده است.

 

همچنین مالیات هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان ۲۰ هزار ریال اعلام شده است.

 

در بخش تنباکو نیز مالیات هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل ۳۲۰ هزار ریال و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی آماده مصرف ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

 

محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی دخانیات

 

بر اساس این بخشنامه، ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از مالیات محصولات دخانی برای کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات اختصاص خواهد یافت.

 

همچنین بخشی از این منابع برای توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس هزینه خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیگار دخانیات تنباکو مالیات
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
سوسکی که علیه نظریه تکامل «شلیک» می‌کند!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
راز ماندگاری گوتیک آمریکایی؛ نقاشی که هم جدی بود و هم سوژه طنز شد
چرا شاخص توده بدنی معیار کاملی برای سنجش سلامت نیست؟
افسانه مغز چپ و راست؛ چرا منطق و خلاقیت به دو نیمکره جدا تعلق ندارند؟
ممکن است ترامپ به کوه کلنگ حمله کند/ چین و روسیه مانع احیای کمیته تحریم ایران شدند
رژه جان‌فدایان تهرانی در لبیک به رهبر معظم انقلاب
جنگ جهانی دوم چه تاثیری بر مشارکت زنان در نیروی کار آمریکا داشت؟
پورشه ۹۱۲ سفارشی با موتور چهارسیلندر منحصربه‌فرد
کشف شهرهای گمشده آمازون پس از یک قرن جست‌وجو
برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ رئیس‌جمهور: مردم برای صیانت از عزت ایران ایستاده‌اند/ بروزرسانی می شود
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
جزئیات مالیات سیگار و تنباکو اعلام شد
قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت
رئیس جمهور: جان ما فدای مردم و ایران است
آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
بارش باران برای استان‌های ساحلی خزر طی ۳ روز آینده
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qrX
tabnak.ir/005qrX