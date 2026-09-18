En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت

قیمت نفت روز جمعه برای سومین روز متوالی کاهش یافت؛ زیرا کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت عربستان بر نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه و تبادل حملات تازه میان عربستان و انصارالله یمن غلبه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۶
| |
973 بازدید
نفت

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت روز جمعه برای سومین روز متوالی کاهش یافت؛ زیرا کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت عربستان، بر نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه، هم‌زمان با درگیری‌های تازه میان عربستان سعودی و انصارالله یمن، غلبه کرد.

 

تا ساعت ۳:۱۹ بامداد به وقت گرینویچ، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۷۹ سنت، معادل ۰.۷۵ درصد، کاهش به ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۷۰ سنت، معادل ۰.۶۹ درصد، کاهش، ۱۰۱.۲۰ دلار در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص روز پنجشنبه حدود یک درصد کاهش یافته بودند.

 

نفت برنت در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی خود طی سه هفته گذشته قرار دارد و تاکنون ۰.۵ درصد افت کرده است؛ در حالی که نفت وست‌تگزاس اینترمدیت با افزایش هفتگی ۱.۲ درصدی روبه‌روست.

 

بازار‌ها تا حد زیادی نگرانی‌ها درباره تهدید‌های تازه علیه عرضه نفت را نادیده گرفتند؛ حتی در شرایطی که عربستان سعودی و انصارالله مورد حمایت ایران روز پنجشنبه حملات تازه‌ای را در امتداد مرز خود مبادله کردند و جبهه جنگ در خاورمیانه گسترش یافت.

 

قیمت نفت در اوایل هفته جاری، پس از آنکه منابع اعلام کردند بارگیری نفت خام در پایانه صادراتی ینبع عربستان در دریای سرخ متوقف شده و ریاض پس از آسیب دیدن خط لوله شرق ــ غرب در حمله هفته گذشته، برخی محموله‌های ارسالی به اروپا را لغو کرده است، به نزدیکی بالاترین سطح چهار ماه گذشته رسید.

 

با این حال، قیمت‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش عربستان برای بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق ــ غرب طی چند روز آینده و عرضه محموله‌های بیشتر نفت خام به پالایشگاه‌های آسیایی از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی در نزدیکی بندر صحار عمان، کاهش یافت.

 

پریانکا ساچدوا، رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت «فیلیپ نُوا»، گفت: «تلاش‌های اخیر برای احیای ظرفیت صادراتی عربستان، بخشی از نگرانی‌های فوری درباره عرضه را کاهش داده است.»

 

منابعی که با رویترز گفت‌و‌گو کرده‌اند، برآورد‌های متفاوتی درباره مدت زمان لازم برای بازگشایی خط لوله و بازگشت جریان نفت خام به وضعیت عادی ارائه داده‌اند.

 

با این حال، به گفته تحلیلگران، قیمت نفت همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد، زیرا بازار‌ها منتظر شواهدی از بهبود محسوس در عرضه هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نفت بازار جهانی نفت تنگه هرمز
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
سوسکی که علیه نظریه تکامل «شلیک» می‌کند!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
راز ماندگاری گوتیک آمریکایی؛ نقاشی که هم جدی بود و هم سوژه طنز شد
چرا شاخص توده بدنی معیار کاملی برای سنجش سلامت نیست؟
افسانه مغز چپ و راست؛ چرا منطق و خلاقیت به دو نیمکره جدا تعلق ندارند؟
ممکن است ترامپ به کوه کلنگ حمله کند/ چین و روسیه مانع احیای کمیته تحریم ایران شدند
رژه جان‌فدایان تهرانی در لبیک به رهبر معظم انقلاب
جنگ جهانی دوم چه تاثیری بر مشارکت زنان در نیروی کار آمریکا داشت؟
پورشه ۹۱۲ سفارشی با موتور چهارسیلندر منحصربه‌فرد
کشف شهرهای گمشده آمازون پس از یک قرن جست‌وجو
برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران»/ رئیس‌جمهور: مردم برای صیانت از عزت ایران ایستاده‌اند/ بروزرسانی می شود
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
جزئیات مالیات سیگار و تنباکو اعلام شد
قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت
رئیس جمهور: جان ما فدای مردم و ایران است
آمریکا رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
بارش باران برای استان‌های ساحلی خزر طی ۳ روز آینده
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qrW
tabnak.ir/005qrW