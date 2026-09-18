قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت
به گزارش تابناک؛ قیمت نفت روز جمعه برای سومین روز متوالی کاهش یافت؛ زیرا کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت عربستان، بر نگرانیها از گسترش درگیریها در خاورمیانه، همزمان با درگیریهای تازه میان عربستان سعودی و انصارالله یمن، غلبه کرد.
تا ساعت ۳:۱۹ بامداد به وقت گرینویچ، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۷۹ سنت، معادل ۰.۷۵ درصد، کاهش به ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۷۰ سنت، معادل ۰.۶۹ درصد، کاهش، ۱۰۱.۲۰ دلار در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص روز پنجشنبه حدود یک درصد کاهش یافته بودند.
نفت برنت در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی خود طی سه هفته گذشته قرار دارد و تاکنون ۰.۵ درصد افت کرده است؛ در حالی که نفت وستتگزاس اینترمدیت با افزایش هفتگی ۱.۲ درصدی روبهروست.
بازارها تا حد زیادی نگرانیها درباره تهدیدهای تازه علیه عرضه نفت را نادیده گرفتند؛ حتی در شرایطی که عربستان سعودی و انصارالله مورد حمایت ایران روز پنجشنبه حملات تازهای را در امتداد مرز خود مبادله کردند و جبهه جنگ در خاورمیانه گسترش یافت.
قیمت نفت در اوایل هفته جاری، پس از آنکه منابع اعلام کردند بارگیری نفت خام در پایانه صادراتی ینبع عربستان در دریای سرخ متوقف شده و ریاض پس از آسیب دیدن خط لوله شرق ــ غرب در حمله هفته گذشته، برخی محمولههای ارسالی به اروپا را لغو کرده است، به نزدیکی بالاترین سطح چهار ماه گذشته رسید.
با این حال، قیمتها پس از انتشار گزارشهایی درباره تلاش عربستان برای بازگرداندن حدود نیمی از ظرفیت خط لوله شرق ــ غرب طی چند روز آینده و عرضه محمولههای بیشتر نفت خام به پالایشگاههای آسیایی از طریق انتقال کشتیبهکشتی در نزدیکی بندر صحار عمان، کاهش یافت.
پریانکا ساچدوا، رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت «فیلیپ نُوا»، گفت: «تلاشهای اخیر برای احیای ظرفیت صادراتی عربستان، بخشی از نگرانیهای فوری درباره عرضه را کاهش داده است.»
منابعی که با رویترز گفتوگو کردهاند، برآوردهای متفاوتی درباره مدت زمان لازم برای بازگشایی خط لوله و بازگشت جریان نفت خام به وضعیت عادی ارائه دادهاند.
با این حال، به گفته تحلیلگران، قیمت نفت همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد، زیرا بازارها منتظر شواهدی از بهبود محسوس در عرضه هستند.