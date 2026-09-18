تجهیزات سنگین آمریکایی راهی اردن شد

در حالی که تنها ۱۲ روز به پایان مهلت توافق بغداد و واشنگتن برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق باقی مانده، گزارش‌های میدانی از انتقال گسترده تجهیزات سنگین ارتش آمریکا از خاک عراق به سمت اردن حکایت می‌کند.

به گزارش تابناک؛ تصاویر ثبت‌شده توسط کاربران عراقی نشان می‌دهد کاروانی متشکل از خودرو‌های سنگین و کشنده‌های ارتش آمریکا، حامل تجهیزات نظامی و نفربر‌های زرهی، از مناطق غربی عراق و استان الانبار به سمت مرز‌های اردن در حال حرکت است.

به گزارش المیادین، شماری از کامیون‌های حامل تجهیزات سنگین نظامی نیز بامداد امروز از سمت اقلیم کردستان به سمت استان الانبار و سپس به سوی خاک اردن حرکت کرده‌اند.

پیش‌تر «ریبر احمد»، وزیر کشور اقلیم کردستان عراق، در ۱۹ شهریور ماه از آغاز خروج رسمی نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی به فرماندهی آمریکا از این منطقه خبر داده بود.

بر پایه توافق میان بغداد و واشنگتن، دولت آمریکا متعهد شده تا ۳۰ سپتامبر به حضور نظامی ۲۳ ساله خود در عراق پایان دهد. با این وجود، منابع عراقی نسبت به تداوم نفوذ سیاسی و امنیتی واشنگتن در این کشور هشدار می‌دهند و معتقدند آمریکا با ابزارهایی، چون تحت فشار گذاشتن درآمد‌های نفتی عراق، در تصمیمات راهبردی بغداد دخالت خواهد کرد.

منبع: ایسنا