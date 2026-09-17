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آمریکا شبکه مالی بابک زنجانی را هدف گرفت

وزارت خزانه‌داری آمریکا یک پلتفرم رمزارزی منتسب به بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و همزمان چند شرکت و فرد مرتبط با شبکه مالی او را نیز تحریم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۰۱
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رمز ارز

به گزارش تابناک؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، پلتفرم معاملاتی ارز‌های دیجیتال بیت‌بانک  منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا البته هیچ سند رسمی مبنی بر ارتباط این پلتفرم با دولت ایران منتشر نکرده است.

پیش از تحریم بیت‌بانک، وزارت خزانه‌داری آمریکا در خرداد ۱۴۰۵ چهار صرافی بزرگ ایرانی شامل نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را با ادعای همکاری با ایران تحریم کرد، اما بلومبرگ در آن مقطع نوشت که «این تحریم‌ها تأثیری بر فعالیت اقتصادی دولت ایران نداشته است».

انجمن فین‌تک ایران در واکنش به تحریم پلتفرم‌های رمزارزی اعلام کرد که این اقدام بیش از آنکه متوجه چند شرکت باشد، حق دسترسی شهروندان ایرانی به ابزار‌های مالی شفاف و روزآمد را محدود می‌کند.

منبع: فارس

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بابک زنجانی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم رمز ارز
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