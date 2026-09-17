



به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت:ایرانی‌ها در تماس مستقیم با ما هستند و می‌خواهند به توافق برسند. ممکن است عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیریم، حذف نظام ایران تصمیم بزرگی است؛ همه گزینه‌ها روی میز است.

ترامپ در ادامه گفت: به‌زودی تصمیم مهمی درباره ایران می‌گیریم.