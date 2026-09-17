ترامپ از تصمیم قریبالوقوع درباره ایران خبر داد
ترامپ از احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران خبر داد. او همچنین از تصمیم مهمی درباره ایران در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت:ایرانیها در تماس مستقیم با ما هستند و میخواهند به توافق برسند. ممکن است عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیریم، حذف نظام ایران تصمیم بزرگی است؛ همه گزینهها روی میز است.
ترامپ در ادامه گفت: بهزودی تصمیم مهمی درباره ایران میگیریم.
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