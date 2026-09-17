مالیات هر نخ سیگار ایرانی اعلام شد
مالیات هر نخ سیگار ایرانی در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۵ ریال رسید. نرخهای جدید مالیات محصولات دخانی بر اساس مفاد جزء ۱ بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۹۱| |
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به گزارش تابناک؛ مالیات هر نخ سیگار ایرانی در سال ۱۴۰۵ تعیین شد؛ ابلاغ نرخهای جدید مالیات سیگار و تنباکو در چارچوب مفاد جزء ۱ بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
مالیات محصولات دخانی برای سال ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شده است:
- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، ۷۲۵ ریال
- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی، ۱۷۵۰ ریال
- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان، ۲۰.۰۰۰ ریال
- هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی تولید داخل، ۳۲۰.۰۰۰ ریال
- هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی وارداتی آماده مصرف، ۹۲۷.۵۰۰ ریال
بازم به ذکر است؛ ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از این محل، جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد.
منبع: ایسنا
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