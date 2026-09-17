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مالیات هر نخ سیگار ایرانی اعلام شد

مالیات هر نخ سیگار ایرانی در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۵ ریال رسید. نرخ‌های جدید مالیات محصولات دخانی بر اساس مفاد جزء ۱ بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۹۱
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سیگار

به گزارش تابناک؛ مالیات هر نخ سیگار ایرانی در سال ۱۴۰۵ تعیین شد؛ ابلاغ نرخ‏‌های جدید مالیات سیگار و تنباکو در چارچوب مفاد جزء ۱ بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

مالیات محصولات دخانی برای سال ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شده است:

- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، ۷۲۵ ریال

- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی، ۱۷۵۰ ریال

- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان، ۲۰.۰۰۰ ریال

- هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی تولید داخل، ۳۲۰.۰۰۰ ریال

- هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی وارداتی آماده مصرف، ۹۲۷.۵۰۰ ریال

بازم به ذکر است؛ ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از این محل، جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‏‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد.

منبع: ایسنا

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