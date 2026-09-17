درخواست کمک عربستان از پکن برای کاهش تنش‌ها در دریای سرخ، به رایزنی چین با ایران منجر شده است

رویترز: عربستان به ایران و چین متوسل شد

‌به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز به نقل از سه فرد که آنان را منابع مطلع ایرانی معرفی کرد، ادعا نمود چین به‌طور خصوصی از تهران خواسته است برای مهار حوثی‌های یمن کمک کند؛ این درخواست پس از آن مطرح شد که عربستان سعودی، در پی عملیات نظامی گسترده این گروه طی هفته گذشته، از پکن درخواست کمک کرد.

نگرانی عربستان از پیشروی حوثی‌ها

این افراد اعلام کردند ریاض پس از آن که حوثی‌ها پیشروی‌های سریعی را در امتداد سواحل دریای سرخ و اطراف تنگه باب‌المندب انجام دادند، به پکن روی آورد؛ تحولاتی که موجب شده صادرات نفت عربستان سعودی و حمل‌ونقل دریایی در معرض خطر بیشتری قرار بگیرد.

این منابع گفتند چین در مواضع علنی خود خواستار خویشتن‌داری، گفت‌و‌گو و برقراری مجدد کشتیرانی امن شده است، اما پیام خصوصی پکن فراتر از اظهارات علنی این کشور بوده است.

چین به دنبال کمک ایران برای مهار حوثی‌ها

رویترز مدعی شد که پکن می‌خواهد ایران از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده کند تا به جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری در مسیر‌های انرژی کمک شود؛ مسیر‌هایی که چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به آنها وابسته است.

این در حالی است که تهران بار‌ها تاکید کرده حوثی‌ها از ایران دستور نمی‌گیرند و بر اساس منافع خود عمل می‌کنند.

این منابع که در جریان این گفت‌و‌گو‌ها قرار گرفته‌اند و به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، جزئیاتی درباره نحوه انتقال این پیام ارائه نکردند و نگفتند آیا این پیام در جریان سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به چین در روز چهارشنبه منتقل شده است یا خیر.

این منابع گفتند پاسخ تهران این بوده است که ثبات و صلح در منطقه به پایان یافتن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بستگی دارد.

چین بدون تهدید اقتصادی از ایران کمک خواست

رویترز ادعا کرد که سه منبع ایرانی گفتند مقام‌های چینی هیچ تهدید صریحی مطرح نکردند و همچنین اشاره‌ای نکردند که اگر تهران از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده نکند، پکن به دنبال اعمال فشار اقتصادی بر ایران خواهد بود.

چین: حاکمیت و امنیت همه کشور‌ها باید مورد احترام قرار گیرد

در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش، وزارت امور خارجه چین گفت: چین مایل نیست شاهد گسترش و سرایت بیشتر تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. تشدید بی‌ثباتی منطقه‌ای در راستای منافع هیچ طرفی نیست.

«حاکمیت و امنیت همه کشور‌ها باید مورد احترام قرار گیرد و تأسیسات حیاتی برای معیشت مردم نباید هدف قرار گیرند. چین خواستار پایان دادن به اقداماتی است که وضعیت را بیش از پیش پیچیده می‌کنند و بر حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره تأکید دارد.»

بر اساس اظهارات سه منبع ایرانی، مشخص نیست که آیا تهران به نگرانی‌هایی که پکن مطرح کرده است، چه پاسخی خواهد داد.

آنها گفتند با این حال، این رابطه همچنان از اهمیت اقتصادی و راهبردی قابل‌توجهی برای تهران برخوردار است؛ به‌ویژه در شرایطی که ایران همچنان با خصومت‌ها و درگیری با آمریکا مواجه است.

منبع: شفقنا