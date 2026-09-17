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ذوالقدر: تنگه هرمز تا انتقام نهایی بسته می‌ماند

انتقام خون شهدا و سرنوشت تنگه هرمز از محورهای اصلی پیام سردار محمدباقر ذوالقدر، مشاور سیاسی رهبر انقلاب، به مناسبت ۲۰۰ روز حضور مردم در تجمعات شبانه بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۷۲
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پیام ذوالقدر



به گزارش تابناک؛ سردار محمدباقر ذوالقدر؛ مشاور سیاسی رهبر معظّم انقلاب در پیامی به مناسبت 200 روز حضور مردم در تجمعات شبانه نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دویست شبانه روز ایستادگی و پایداری ملتی که پنجاه سال پنجه در پنجه استکبار افکنده و از موجودیت، هویت، استقلال و آرمان‌های خود دفاع کرده است، کابوس دشمنانی است که آمده بودند این ملت را سه روزه شکست دهند، زهی خیال باطل!

این ملت اراده کرده است شاخ دشمن متجاوز را بشکند و کمر مستکبران را به خاک بمالد و دست جهانخواران نفت‌خوار را برای همیشه از تجاوز به این خاک پاک قطع کند و انتقام خون رهبر شهید، کودکان میناب، نوجوانان لامرد، سربازان بمپور و دریادلان ناو دنا و هزاران شهید مظلوم خود را از آن‌ها بستاند.

رزمندگان ما تا به زیر کشیدن ترامپ جنایتکار و نتانیاهوی خونخوار از اریکه قدرت، تنگه هرمز را نخواهند گشود و این اولین مرحله انتقام ملت ایران است.

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سردار ذوالقدر تنگه هرمز انتقام
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