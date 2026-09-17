هشدار جدی بقائی درباره عملیات پرچم دروغین

بقایی گفت: نباید از یاد برد که منطقه ما موارد متعددی از عملیات‌های پرچم دروغین را به‌ویژه در ماه‌های اخیر شاهد بوده که هدف آنها منحرف‌ کردن اذهان عمومی از جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و تفرقه‌انگیزی بین کشورهای اسلامی بوده است.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در پیامی درباره ادعاهای مربوط به رهگیری یک پهپاد در مسیر مکه مکرمه، نوشت: هرگونه تعرض به اماکن مقدس اسلامی به‌ویژه مکه مکرمه و مدینه منوره و مسجدالاقصی و تهدید زائران و مجاوران آنها محکوم است.

وی افزود: در عین حال، صرف یک ادعا مبنی بر رهگیری یک پهپاد در مسیر مکه مکرمه نمی‌تواند مبنایی برای متهم‌ کردن طرفی مشخص باشد، به‌ویژه آنکه دولت تغییر و سازندگی یمن این ادعا را صراحتاً رد کرده است.

«ادی کوهن» روزنامه‌نگار و تحلیلگر صهیونیست به نقل از منبع اطلاعاتی غربی فاش کرد که حکومت آل‌سعود یک پهپاد چینی را با هدف جا زدن آن به عنوان پهپاد یمنی در آسمان مکه مکرمه به پرواز درآورده و سپس آن را به قصد جلب محکومیت از سوی کشورهای اسلامی و اعطای بُعد دینی به جنگ علیه انصارالله یمن ساقط کرده است.

مهدی المشاط رئیس شورای عالی یمن، ادعای عربستان درباره هدف قرار گرفتن مکه را «تلاشی مذبوحانه» خواند.

باید به‌هوش بود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت جلوگیری از سیاسی و امنیتی‌ شدن موضوع مقدسات اسلامی و استفاده ابزاری از آن برای فتنه‌انگیزی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای تأکید می‌کند.

بقائی در همین خصوص در شبکه ایکس نوشت: نباید از یاد برد که منطقه ما موارد متعددی از عملیات‌های پرچم دروغین را به‌ویژه در ماه‌های اخیر شاهد بوده است که هدف آنها منحرف‌ کردن اذهان عمومی از جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه و تفرقه‌انگیزی بین کشورهای اسلامی بوده است.

وی در پایان نوشت: باید به‌هوش بود!

منبع: فارس