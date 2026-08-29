پیام مهم ایران برای قاهره!

آخرین تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر شنبه ۳۱ مردادماه انجام شد و دو وزیر در گفت‌وگویی تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ غرب آسیا از جمله وضعیت در دو منطقه خلیج فارس و دریای سرخ و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه، به رایزنی پرداختند.

«هیچ زمینه اختلافی در حال حاضر بین ایران و مصر وجود ندارد»، این را رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران سیدعباس عراقچی جمعه شب ششم شهریورماه و در جمع مهمانان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی‌ و در پاسخ به پرسشی بیان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی به رایزنی‌های تلفنی‌اش با همتای مصری بدر عبدالعاطی اشاره کرد و افزود: تقریباً هفته‌ای یک بار تلفنی با وزیر خارجه مصر صحبت می‌کنم.

آخرین تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر شنبه ۳۱ مردادماه انجام شد و دو وزیر در گفت‌وگویی تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ غرب آسیا از جمله وضعیت در دو منطقه خلیج فارس و دریای سرخ و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه، به رایزنی پرداختند.

دوم مردادماه نیز عراقچی و عبدالعاطی درباره آخرین تحولات منطقه‌، تشدید تنش بین ایران و آمریکا و راهکارهای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا تلفنی گفت‌وگو کرده بودند.

* توافق قاهره

عراقچی پیش از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نیز با عبدالعاطی تلفنی گفت‌وگو کرده بود.

آخرین دیدار دوجانبه وزرای خارجه ایران و مصر ۲۴ اردیبهشت‌ماه و در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی‌نو انجام شد و آخرین سفر عراقچی هم شهریورماه سال گذشته به قاهره صورت گرفت.

وزیر امور خارجه ایران ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ پس از سفری که به قاهره داشت و منجر به توافق قاهره بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، گفت: روابط ما با مصر واقعا رو به جلو است و بسیاری از موانع برطرف شده است. یک درک و فهم بسیار خوبی در روابط وجود دارد.از طرف دیگر مشورت‌های منطقه‌ای ما هم در جای خودش است و با هم در حال تبادل نظر هستیم.

او پس از این سفر در پیامی در شبکه ایکس ضمن قدردانی از دولت مصر به خاطر نقش برجسته و سازنده‌اش در تسهیل روند دیپلماسی نوشت: ملت ایران، دوست تمام کشورهایی است که راه صلح را بر مسیر درگیری و تنش ترجیح می‌دهند.

* درخواست‌های مصری‌ها را انجام دادیم

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین جمعه ششم شهریورماه سالجاری اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران خواهان احیای رابطه با مصر است و یادآور شد: مسائلی که وجود داشت و درخواست‌هایی که از ما داشتند، انجام دادیم. هیچ زمینه اختلافی الان وجود ندارد و هرگاه دوستان ما در مصر به نتیجه برسند و آمادگی احیای رابطه را داشته باشند، ‌ما هم آمادگی داریم.

* مصر دوست و شریک مهم ایران در منطقه

در این مدت شاهد یکسری اتفاقات بودیم از جمله عملیات پرچم دروغین در خصوص مصر. هشتم مردادماه بود که شرکت امنیت دریایی «امبری» اعلام کرد که حداقل یک پهپاد به تأسیسات آمریکایی ذخیره‌سازی گاز طبیعی مایع (LNG) در دمیاط مصر اصابت کرده است و برخی منابع رسانه‌ای ایران و حوثی‌ها (انصارالله) را عامل این حملات معرفی کردند. البته «مصطفی مدبولی» نخست‌وزیر مصر در اظهاراتی با بیان اینکه خسارات وارده به این کشتی زیاد بود، گفت: «ما درباره هویت عامل حمله به بندر دمیاط با پیش‌بینی‌ یا گمانه‌زنی‌ عمل نمی‌کنیم».

این ادعاها با واکنش عراقچی همراه بود و او پنجشنبه شب هشتم مردادماه نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه هشدار داد و به زبان عربی در شبکه ایکس نوشت: «مصر دوست و شریک مهمی در منطقه است و امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات‌های «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده‌اند، هوشیار باشیم.این تهدید آشکار، مشترک و هراسناک از همبستگی مسلمانان است.

* هیچ مشکلی با مصر نداریم

۱۸خردادماه نیز اسماعیل بقائی سخنگوی وزاررت امور خارجه در نشست هفتگی و در پاسخ به سؤالی درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر استقرار سامانه‌های پدافندی و موشکی مصر در امارات و عکسی که عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در کنار هواپیماهای جنگنده مصری گرفت و استفاده از ادبیات تند از سوی مصری‌ها علیه ایران، خاطرنشان کرد: حتماً دوستان مصری ما می‌دانند که کسب اعتبار از مجرای شناخت دقیق دوست و دشمن صورت می‌گیرد، نه از طریق تهدید یک کشور اسلامی که در مواجهه با رژیم صهیونیستی قرار دارد. بله، ما این گزارش‌ها را دیده‌ایم. ما هیچ مشکلی با مصر نداریم، کما اینکه هیچ مشکلی با هیچ‌ یک از کشورهای مسلمان و عرب منطقه نداریم. ما به کرات تأکید کرده‌ایم که مصمم به حفظ اصل حسن همجواری و روابط خوب با همه کشورها و ملت‌های منطقه هستیم.

بقائی افزود: به همه کشورهایی که دغدغه انسجام و اعتبار اسلامی و عربی دارند توصیه می‌کنم که مراقب باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند.

* رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل

۲۱ اردیبهشت‌ماه نیز این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اعزام جنگنده‌های مصری به امارات عربی متحده و مشارکت مصر در رهگیری یا هدف قرار دادن پهپادهای ایرانی اظهار داشت: روابط ما با مصر، رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل است. تماس‌ها بین وزرای امور خارجه نیز به‌صورت مستمر و در موضوعات مختلف، چه دوجانبه و چه منطقه‌، برقرار است. در عین حال، آنچه به امنیت و ثبات منطقه مربوط می‌شود، منحصراً به کشورهای منطقه مربوط است. این موضع اصولی ما است که هرگونه مداخله‌ای که موجب خدشه‌ وارد شدن به امنیت منطقه شود و اعتماد منطقه‌ را دچار مشکل کند، از نظر ما مردود است. فرق نمی‌کند که این اقدام از سوی کدام بازیگر صورت بگیرد. امنیت منطقه باید توسط بازیگران منطقه‌ با تقویت اعتماد جمعی بین کشورهای منطقه صورت بگیرد.

پیش از این هم برخی اخبار منتشر شده بود درباره تلاش مصر برای میانجیگری بین ایران و آمریکا که بقائی ۳۱ فروردین‌ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرده بود: تنها طرف میانجی ما در حال حاضر پاکستان است. کشورهای دیگر مساعی جمیله دارند و در تماس هستند، ولی فعلا پاکستان این روند را دنبال می‌کند.



مصر پیش از این در بحث هسته‌ای ایران تلاش‌هایی را صورت داد و آنگونه که بقائی هم ۱۶ آذرماه سال گذشته (۱۴۰۴) گفته بود «در رابطه با موضوع هسته‌ای مصر یکی از طرف‌هایی است که همیشه سعی کرده مساعی جمیله را به‌کار گیرد و ما هم همیشه از مصر و سایر کشورهایی که با به‌کارگیری مساعی جمیله‌شان تلاش می‌کنند که به حل این موضوع کمک کنند، تقدیر کرده‌ایم.».

مصر میزبان نشستی با حضور عراقچی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که به توافق قاهره منجر شد. تفاهمی که البته عمرش کوتاه بود.

ایران و آژانس ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ پس از سه دور مذاکره در تهران و وین درباره شیوه جدید همکاری پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات ایران به توافقی در قاهره دست یافتند. توافقی که پس از حصول آن عراقچی اعلام کرد که «اگر اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت بگیرد یا اسنپ‌بک فعال شود این توافق متوقف خواهد شد و دیگر کارایی ندارد.»‌ و آنگونه که شهید علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی با اجرایی شدن مکانیسم ماشه، این توافق کان لم یکن شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوم آذرماه ۱۴۰۴ هم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بعد از توافق قاهره، آیا میانجی‌گری‌هایی برای از سرگیری روند مذاکرات، به ویژه از سوی مصر، آغاز شده است؟ گفته بود: ما با آژانس نیاز به میانجیگر نداریم. نمایندگی دائم ما در وین با آژانس در تعامل است و عضو آژانس هستیم. مواضع خود را علنی و در گفت‌گو با مقامات ذیربط آژانس بیان می‌کنیم.