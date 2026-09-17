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حکم جنجالی سازمان ملل علیه کاخ سفید

هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل، حمله‌ آمریکا به میناب و لامرد را کورکورانه دانست که به شهادت مردم و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شده و طبق حقوق بین‌الملل «جنایت جنگی» به شمار می آید. این هیات اعلام کرد هیچ مدرکی پیدا نکرده که نشان دهد مدرسه برای اهداف نظامی کابرد داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۶۶
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حمله به میناب و لامرد

به گزارش تابناک؛ هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول دو حمله به یک مدرسه در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد بوده و این حملات مصداق «جنایت جنگی» محسوب می‌شوند.

خبرگزاری «رویترز» نوشت هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه‌ای که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، عملکرد آمریکا در جنگی که از فوریه آغاز شد و همچنین واکنش دولت ایران به ناآرامی‌های سراسری از اواخر دسامبر را بررسی کرده است.

آمریکا در ایران «جنایت جنگی» کرد

کارشناسان این هیات اعلام کردند دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان «شجره طیبه» در میناب بوده‌اند. طبق آمار، در این حمله بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانش‌آموز، به شهادت رسیدند.
 
هیات حقیقت‌یاب این را حمله‌ای کورکورانه دانست که به شهادت غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شده و طبق حقوق بین‌الملل «جنایت جنگی» محسوب می‌شود. این هیات اعلام کرد هیچ مدرکی پیدا نکرده که نشان دهد مدرسه برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند. طبق گزارش، این حمله به ساختمان‌های مسکونی و یک مدرسه در اطراف آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در آن روز حمله‌ای به لامرد انجام نداده‌اند.
منبع: ایسنا

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