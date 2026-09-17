آخرین قیمت طلا و سکه / سکه امامی و بهار آزادی ارزان شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه در معاملات امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ با روند نزولی بازگشایی شد که به نظر می رسد دو عامل اصلی این کاهش را رقم میزنند که از یک سو عقبنشینی قیمت دلار در بازار داخلی که از عصر روز گذشته آغاز شده و امروز نیز ادامه داشته است و از سوی دیگر فاصله گرفتن اونس جهانی طلا از سقف روز گذشته که بار دیگر فشار نزولی بر فلز زرد داخلی را تقویت کرده است.
قیمت دلار امروز نسبت به معاملات روز گذشته حدود ۲ هزار تومان کاهش یافته و به کانال ۲۲۸ هزار تومان رسیده است. همچنین دلار که طی روزهای اخیر یکی از بازیگران کلیدی تعیینکننده قیمت طلا بود، اکنون در جهت تضعیف قیمتها حرکت میکند و این افت دلار بهطور مستقیم بر قیمت طلا و سکه در بازار داخلی اثر گذاشته و فضای نزولی را حاکم کرده است.
تابناک روز گذشته در گزارشی با عنوان قیمت طلا در بازار امروز / نرخ طلا تا پایان مهر چقدر می شود؟ به بررسی قیمت طلا و انواع سکه پرداخته بود که در آن تکاندهنده عبادالله محمدولی دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران قیمت طلا و سکه را تا پایان مهرماه پیشبینی کرده بود.
فدرالرزرو نرخ بهره را بالا برد!
ازسویی دیگر، احتمال تداوم سیاست انقباضی و افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو مطرح شده است که این سیاست به تقویت شاخص دلار و افزایش جذابیت داراییهای بهرهدار در برابر طلا منجر شد و فشار بر فلز زرد را بیشتر کرد.
اونس طلا پیش از اعلام تصمیم فدرالرزرو تا محدوده ۴۳۶۵ دلار پیشروی کرده بود، اما پس از انتشار این تصمیم، بخش قابلتوجهی از رشد خود را از دست داد و حتی تا محدوده ۴۲۴۰ دلار عقبنشینی کرد.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز
در بازار داخلی قیمت سکه امروز در تمامی قطعات بهجز ربع سکه و سکه گرمی کاهش یافته است به طوری که قیمت سکه امامی با کاهش حدود ۱/۸ میلیون تومانی نسبت به عصر روز گذشته، روی رقم ۲۳۲ میلیون تومان قرار گرفت.
و سکه بهار آزادی با کاهش ۲ میلیون تومانی، به ۲۲۸/۵ میلیون تومان رسید همچنین قیمت نیم سکه با ۷۰۰ هزار تومان کاهش، روی ۱۱۸ میلیون تومان ایستاد و ربع سکه بدون تغییر، در ۶۲/۵ میلیون تومان ماند همچنین سکه گرمی بدون تغییر، در ۳۲ میلیون تومان ثابت ماند.