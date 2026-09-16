قیمت طلا در بازار امروز / نرخ طلا تا پایان مهر چقدر می شود؟

قیمت طلا امروز نشان داد که چرخه هیجان هنوز تمام نشده است؛ طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به ۱۰۲ میلیون تومان رسید و سکه نیز ۴ میلیون تومان گران شد اما کارشناسان این حوزه می‌گویند این تازه شروع است و احتمال اتفاقات دیگری تا پایان پاییز در راه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا امروز و قیمت سکه که با جهش ۴ میلیون تومانی همراه بود، اما پیش‌بینی تکان‌دهنده عبادالله محمدولی دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در بازارهای داخلی و خارجی تا یک ماه آینده می‌تواند برای خریداران و سرمایه‌گذاران، یک خبر تلخ باشد!

عبادالله محمدولی دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران ، در مورد آخرین قیمت‌های بازار گفت: قیمت طلای ۱۸ عیار ۱۰۲،۳۳۰،۰۰۰ و طلای ۱۹ عیار ۲۳،۶۲۰،۰۰۰، طلای ۲۴ عیار ۳۱،۴۹۰،۰۰۰ سکه طرح جدید ۲۳۴،۶۰۰،۰۰۰، سکه طرح قدیم ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ نیم‌سکه ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰، ربع‌سکه ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ سکه گرمی ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ قیمت خورد.

قیمت طلا امروز در سایه تنش‌ها

این عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا درمورد میزان تغییر قیمت‌ها نسبت به روز گذشته گفت: قیمت طلای ۱۸ عیارافزایش حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان داشت به طوری که از ۱۰۰،۲۰۰،۰۰۰ به ۱۰۲،۳۳۰،۰۰۰ رسید و طلای ۱۹ عیار با افزایش حدود ۴۰۰ هزار تومان از ۲۳،۱۵۰،۰۰۰ به ۲۳،۶۲۰،۰۰۰ رسید. همچنین سکه تمام بهار جدید با افزایش ۴ میلیون تومانی نسبت به دیروز رقم خورد.

محمدولی با اشاره به روند بازار توضیح داد: بعد از مدتی ثبات قیمت‌ها روی عدد ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در بازه ۱۹ میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر گرم طلا در حدود ۲۰ روز بود، اما در هفته گذشته شاهد جهش ناگهانی قیمت بودیم؛ به طوری که قیمت طلا از ۱۹ میلیون به حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که افزایشی حدود ۵ میلیون تومان در یک هفته داشت.

او در تشریح علت این جهش گفت: این افزایش بیشتر پیرامون بحث‌های سیاسی و نظامی و تنش‌هایی بود که ایجاد شد و اقتصاد همیشه به سمت مسائل سیاسی و نظامی گارد می‌گیرد و احساس ترسو می‌کند و سریع واکنش نشان می‌دهد که همین عامل باعث افزایش قیمت‌ها شد.

عطش بازار طلا هنوز نخوابیده است...

این کارشناس بازار طلا با اشاره به اقدامات بانک مرکزی افزود: متولیان این حوزه به ویژه بانک مرکزی دنبال این بود تا از التهاب و تنش قیمت‌ها جلوگیری کنند که پیش‌فروش سه‌ماهه در بورس و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و عملاً ورود کاغذ و ارز به بازار انجام شد که این اقدام تا حدودی مؤثر بود؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون تومان هم رسید.

محمدولی در عین حال هشدار داد: اگر سیاست بانک مرکزی در پیش فروش ادامه پیدا نکند و ارز تزریق‌شده توسط بانک مرکزی مستمر و مداوم نباشد، بازار دوباره واکنش نشان می‌دهد و مجددا تقاضا به سمت خرید بازمی گردد؛ اتفاقی که اکنون هم در بازار شاهد آن هستیم.

او در ادامه تاکید کرد: بخشی از افزایش قیمت طلا به دلیل رشد قیمت دلار است و بخشی هم به دلیل افزایش قیمت نرخ اونس جهانی است؛ این درحالی است که اونس جهانی چند روز قبل به ۴ هزار و ۵۰۰ رسید و درحال حاضر به حدود ۴ هزار و ۳۰۰ کاهش یافته است؛ اما در مقابل اتفاقات پیرامون دنیای سیاست و نظامی، اونس جهانی هم واکنش نشان می‌دهد و زودتر از طلای داخلی این واکنش را بروز می‌دهد.

قیمت ها تا پایان مهر چه رکوردهایی می زند؟

دبیر اتحادیه طلا با توجه به اقدامات بانک مرکزی پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط فعلی و اقدامات بانک مرکزی، شاهد افزایش حداقلی ۵ تا ۸ درصدی نرخ‌ها در بازار طلا باشیم.

محممدولی چشم‌انداز بلندمدت‌تر را این‌گونه تشریح کرد و گفت: دورنمای میان‌مدت، یعنی تا یک ماه آینده یا اول پاییز احتمالا افزایشی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در بازار‌های داخلی و خارجی خواهیم داشت مگر آنکه در ابعاد سیاسی، نظامی سیاست خارجی، به‌خصوص دفاع مقدسی که در برابر استکبار جهانی ایران انجام داده است شاهد تصمیم‌گیری‌هایی باشیم که در آن صورت تحلیل دقیق ممکن نیست.

او در پایان تأکید کرد: با رویه ملایم، طلا رو به افزایش است؛ چراکه شاخص‌های مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد طلا باید گران‌تر از قیمت فعلی باشد، اما با مدیریت کلان می‌توان بخشی از این افزایش را مهار کرد.