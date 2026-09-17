مأموریت فوری السیسی به عربستان!

قاهره در تلاش است با گشودن کانال‌های مذاکره با صنعا و تهران، از تشدید تنش‌ها در یمن و دریای سرخ جلوگیری کند و مانع ورود ریاض به جنگی طولانی‌مدت شود؛ مصر در عین اعلام آمادگی برای حمایت در صورت نیاز، بر عدم ورود به درگیری بدون چشم‌انداز سیاسی روشن تأکید دارد.

به گزارش تابناک؛ به نظر می‌رسد محور اصلی برنامه سفر چند ساعته محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به قاهره آن هم با عجله و بدون برگزاری مراسم تشریفاتی و تمهیدات قبلی، تحولات یمن، دریای سرخ و باب‌المندب باشد.

در شرایطی که قاهره در تلاش است طرحی برای کاهش تنش ارائه کند تا از ورود ریاض به درگیری طولانی‌مدتی که توانمندی‌های آن را فرسوده کرده و زمینه را برای تشدید گسترده‌تر منطقه‌ای فراهم کند، جلوگیری شود؛ منابع مطلع به روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که مصر از تمایل بن‌سلمان برای سفر به این کشور و دیدار با رئیس‌جمهور آن، به‌محض آغاز گفت‌و‌گو‌ها درباره این طرح، غافلگیر شده است.

بر اساس اعلام این منابع، پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی قاهره به‌سرعت از سطح تماس‌های امنیتی و اطلاعاتی به سطح رهبری سیاسی منتقل شد و همین مسأله دیدار مستقیم عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر و ولیعهد سعودی را ضروری کرد؛ دیداری که با هدف بررسی جزئیاتی انجام شد که امکان حل‌وفصل آنها از طریق تماس‌های تلفنی وجود نداشت. طبق گفته منابع مذکور، قاهره معتقد است ادامه تشدید نظامی، حتی در صورت مداخله آمریکا، در مرحله کنونی به نتایج باثباتی منجر نخواهد شد؛ زیرا دلایل متعددی به شرایط منطقه‌ای و خسارت‌هایی مربوط می‌شود که تشدید تنش می‌تواند برای تمامی طرف‌ها به همراه داشته باشد.

به گفته منابع، مذاکرات السیسی و بن سلمان بر دو محور اصلی متمرکز بود؛ محور نخست به ایران و نحوه تعامل با آن در مرحله آینده مربوط می‌شد. در این چارچوب، قاهره معتقد است باید گفت‌و‌گو‌ها تعمیق یابد تا منافع دو کشور محقق شود؛ همچنین بر آمریکا برای توقف جنگ فشار وارد شود و در جهت کاهش محاصره اقتصادی اعمال‌شده علیه تهران اقدام شود. مصر همچنین بر این باور است که عربستان فرصتی برای بهره‌گیری از روابط دیپلماتیک خود در راستای خدمت به این مسیر دارد که ممکن است در کوتاه‌مدت پیامد‌هایی داشته باشد.

محور دوم به نحوه تعامل با جنبش «انصارالله» یمن مربوط می‌شد و بر ضرورت گشودن باب گفت‌وگوی یمنی-یمنی که هیچ طرفی از آن کنار گذاشته نشود، تأکید داشت. همچنین بر پایبندی به نتایج گفت‌و‌گو به‌گونه‌ای که امکان حل‌وفصل بحران، حتی به‌صورت جزئی، فراهم شود و به کاهش تنش نظامی بدون اجازه دادن به تجزیه یمن منجر شود، تأکید شد. بر اساس اطلاعات موجود، السیسی وعده داد این طرح را بار دیگر و به‌طور مفصل با محمد بن‌زاید، رئیس امارات متحده عربی، مطرح کند و بر اهمیت نشان دادن انعطاف متناسب با تغییراتی که پس از جنگ‌های اخیر رخ داده است، تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت درک این مسأله تأکید داشت که درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت با سلاح حل‌وفصل نمی‌شوند و به روند‌های مذاکره نیاز دارند.

بر همین اساس، السیسی از ولیعهد سعودی خواست هرچه سریع‌تر باب مذاکره با انصارالله را بگشاید و از ورود به اجرای حملات نظامی شدید که می‌تواند این مسیر را پیچیده کند، خودداری کند. السیسی ضمن آنکه ارائه حمایت نظامی در صورت نیاز را رد نکرد، تأکید کرد مصر تمایلی به ورود به جنگ‌هایی که اهداف روشنی در عرصه واقعی برای آنها به نظر نمی‌رسد، ندارد.

همزمان، السیسی راه را برای تحرکات مصر در پرونده یمن، چه به‌صورت مستقل و چه با هماهنگی عمان، باز گذاشت. هیثم بن طارق، سلطان عمان قرار است به‌زودی به قاهره سفر کند و این پرونده در صدر اولویت‌های این سفر قرار خواهد داشت.

پس از سفر بن سلمان به مصر که در پایان آن بیانیه‌های رسمی بر «برادری و روابط متمایز میان دو کشور» و «توافق برای تقویت مشارکت دوجانبه» تمرکز داشت، اظهاراتی نادر از سوی سرلشکر اسامه داود، فرمانده مرزبانی مصر، در شبکه سعودی «العربیه» منتشر شد. وی در این اظهارات از هماهنگی میان قاهره و ریاض برای تأمین امنیت مرز‌های مشترک و منطقه خلیج عقبه سخن گفت.

در همین زمینه، یک منبع نظامی در گفت‌و‌گو با «الاخبار» تأکید کرد که این اظهارات در راستای تأکید بر سطح هماهنگی موجود میان دو کشور مطرح شده و به معنای هیچ‌گونه تشدید تنش نظامی یا آمادگی برای اقدام مشترک میان آنها نیست. وی افزود که حوزه‌های همکاری و هماهنگی میان دو نهاد نظامی مصر و عربستان گسترده است و بخش‌های مختلفی را به‌ویژه در زمینه تبادل اطلاعات شامل می‌شود.

منبع: ایسنا