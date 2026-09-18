سینمای ایران درباره زندگی شاعران بزرگ فارسی کم‌کار است؛ فردوسی نزدیک به یک قرن پیش به پرده رسید و مولانا و شمس با «مست عشق» دیده شدند، اما سعدی، خیام و نظامی هنوز فیلم شاخصی ندارند.

حافظ و سعدی و فردوسی دوباره بیشتر شنیده می‌شود. این بار قرار نیست سراغ زندگی‌نامه و آثارشان برویم؛ موضوع چیز دیگری است: شاعران بزرگ فارسی در سینمای ایران چه جایگاهی دارند؟ به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ ۲۷ شهریور که می‌رسد، نامدوباره بیشتر شنیده می‌شود. این بار قرار نیست سراغ زندگی‌نامه و آثارشان برویم؛ موضوع چیز دیگری است: شاعران بزرگ فارسی در سینمای ایران چه جایگاهی دارند؟

شاعران و سینمای ایران

اگر فهرست فیلم‌های سینمایی را مرور کنیم، خیلی زود متوجه می‌شویم تعداد فیلم‌هایی که خودِ زندگی یک شاعر را دستمایه قرار داده‌اند، چندان زیاد نیست. بعضی شاعران خیلی زود به سینما راه پیدا کردند، بعضی در قالب داستان‌هایشان دیده شدند و برخی دیگر هنوز منتظر یک فیلمنامه جدی هستند.

فردوسی؛ مردی که یک قرن پیش به پرده رسید

عبدالحسین سپنتا در سال ۱۳۱۳ فیلم « فردوسی » را ساخت؛ فیلمی که با بودجه وزارت معارف و به مناسبت هزاره فردوسی تولید شد و در شمار آثار مهم سال‌های ابتدایی سینمای ایران قرار گرفت. سپنتا در این فیلم فقط به زندگی فردوسی نپرداخت و بخش‌هایی از شاهنامه را هم به تصویر کشید.

نسخه کامل فیلم در گذر زمان باقی نماند و تنها بخشی از آن به دست ما رسیده است. همین مقدار باقی‌مانده نیز بعدها مرمت و دوباره نمایش داده شد.

این اتفاق از یک جهت قابل توجه است؛ در همان سال‌های نخست شکل‌گیری سینمای ایران، زندگی یک شاعر و جهان شاهنامه موضوع یک فیلم شد. با این حال، این مسیر چندان ادامه پیدا نکرد و شاعران بزرگ ادبیات فارسی برای مدت طولانی کمتر به عنوان شخصیت اصلی فیلم‌های سینمایی دیده شدند.

حافظ؛ همه‌جا هست، جز روی پرده

حافظ شاید یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها باشد. شعر او قرن‌هاست در زندگی روزمره ایرانیان حضور دارد؛ از فال حافظ و شب یلدا گرفته تا فیلم‌ها، سریال‌ها و استفاده‌های مختلف فرهنگی از غزل‌هایش.

با این حال، وقتی صحبت از فیلمی می‌شود که خود حافظ و زندگی او شخصیت اصلی آن باشند، فهرست آثار چندان بلند نیست.

ابوالفضل جلیلی در سال ۱۳۸۵ فیلم «حافظ» را ساخت، ولی این فیلم یک زندگی‌نامه تاریخی به معنای معمول نبود. جلیلی سراغ روایتی نمادین از زندگی حافظ رفت و همین، فیلم او را از یک زندگی‌نامه کلاسیک جدا می‌کند.

حافظ در فرهنگ ایرانی چهره‌ای آشناست، اما این آشنایی هنوز به یک روایت سینمایی پررنگ و ماندگار از زندگی او تبدیل نشده است. سینما شعر حافظ را زیاد دیده، ولی آدم پشت این اشعار کمتر به شخصیت اصلی یک فیلم تبدیل شده است.

مولانا و شمس؛ تجربه‌ای که به گیشه رسید

«مست عشق» را نمی‌شود از این فهرست کنار گذاشت. حسن فتحی در این فیلم سراغ مولانا و شمس تبریزی رفت و بخش مهمی از داستان را بر رابطه این دو شخصیت و دوره‌ای حساس از زندگی مولانا بنا کرد. فیلم پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ روی پرده سینماهای ایران رفت و خیلی زود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

این استقبال در ادامه هم خودش را نشان داد. «مست عشق» در مجموع سال ۱۴۰۳ حدود دو میلیون تماشاگر داشت و فروش آن به حدود ۱۲۱ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که آن را در میان فیلم‌های غیرکمدی پرفروش آن سال قرار داد.

البته نمی‌شود تمام این موفقیت را به شاعر بودن شخصیت‌های اصلی نسبت داد. داستان رابطه مولانا و شمس، فضای تاریخی و عرفانی، بازیگران شناخته‌شده و شکل روایت فیلم، همگی در جذب مخاطب نقش داشتند.

با این حال، یک نکته روشن است: یک فیلم تاریخی با محوریت دو چهره مهم ادبیات و عرفان فارسی توانست مخاطب قابل توجهی پیدا کند. «مست عشق» البته زندگی‌نامه کامل مولانا نیست. فیلم یک دوره مشخص از زندگی او را انتخاب کرده و همین انتخاب، شاید یکی از راه‌های عملی برای نزدیک شدن سینما به زندگی شاعران باشد؛ به جای اینکه بخواهد چند دهه زندگی یک شخصیت را در دو ساعت خلاصه کند.

سعدی؛ مردی با هزار قصه، اما بدون فیلم بزرگ