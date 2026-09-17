خط و نشان تند فرمانده سپاه برای دشمن تروریستی

به گزارش تابناک؛ فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اراده الهی و با پشتیبانی ملت عزیز، بصیر و در میدان، هرگونه اشتباه محاسباتی دشمن را با قدرت پاسخ خواهند داد.

سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در جریان بازدید میدانی از جزایر خلیج فارس تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اراده الهی و با پشتیبانی ملت عزیز، بصیر و در میدان، هر گونه اشتباه محاسباتی دشمن را با قدرت پاسخ خواهند داد.

وی گفت: امروز پرچم نبی مکرم اسلام (ص) در دست ملت بزرگ و شریف ایران است.

منبع: ایسنا