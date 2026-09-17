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خط و نشان تند فرمانده سپاه برای دشمن تروریستی

سردار محمد کرمی گفت: امروز پرچم نبی مکرم اسلام (ص) در دست ملت بزرگ و شریف ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۴۳
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فرمانده سپاه پاسداران

به گزارش تابناک؛ فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اراده الهی و با پشتیبانی ملت عزیز، بصیر و در میدان، هرگونه اشتباه محاسباتی دشمن را با قدرت پاسخ خواهند داد.

سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در جریان بازدید میدانی از جزایر خلیج فارس تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اراده الهی و با پشتیبانی ملت عزیز، بصیر و در میدان، هر گونه اشتباه محاسباتی دشمن را با قدرت پاسخ خواهند داد.

وی گفت: امروز پرچم نبی مکرم اسلام (ص) در دست ملت بزرگ و شریف ایران است.
منبع: ایسنا

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برچسب ها
فرمانده نیروی زمینی ارتش نیروهای مسلح ایران آمریکا رژیم صهیونیستی حمله به دشمن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
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پاسخ
احسنت سردار دلاور
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