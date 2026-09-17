ساعتی قبل جسد پنج زن و مرد که گفته می‌شود قربانی یک قتل عام خانوادگی شده بودند، در بلوار سیمون بولیوار تهران کشف شد.

به گزارش تابناک؛ ساعتی پیش، جسد پنج زن و مرد که گفته می‌شود قربانی یک قتل عام خانوادگی شده بودند، در بلوار سیمون بولیوار تهران کشف شد.

ناپدید شدن این افراد در روزهای اخیر به پلیس اعلام شده بود. اجساد این افراد که در گور دسته جمعی درون یک چاه عمیق دفن شده بود، با حضور تیم جنایی و کارآگاهان پلیس آگاهی از داخل آن بیرون کشیده شدند.

عامل این جنایت دستگیر شده و پرونده برای رسیدگی قضایی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است. جزئیات بیشتر درباره انگیزه این جنایت و نحوه وقوع آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

پرونده ناپدید شدن پنج عضو یک خانواده در تهران با اعتراف دو مرد به قتل عام خانوادگی وارد مرحله تازه‌ای شد. اجساد قربانیان که مادر، دو دختر و دو پسر یک خانواده بودند، در چاهی عمیق در محدوده بلوار سیمون بولیوار تهران دفن شده بود و با حضور تیم جنایی و کارآگاهان پلیس آگاهی از چاه بیرون کشیده شد.

تحقیقات درباره این خانواده از حدود یک سال قبل در اداره چهارم پلیس آگاهی تهران آغاز شده بود. در جریان بررسی‌ها، دو برادر خانواده که پس از سرقت طلاهای میلیاردی به پلیس مراجعه کرده بودند، مورد ظن کارآگاهان قرار گرفتند.

در ادامه تحقیقات، دو مرد به قتل پنج عضو خانواده اعتراف کردند و انگیزه خود را دست یافتن به ارثیه عنوان کردند. آنها پس از قتل، چاهی حدود ۲۰ متر حفر کرده و اجساد را که داخل گونی قرار داده بودند، در آن دفن کرده بودند.

دو متهم دستگیر شده‌اند و تحقیقات و رسیدگی قضایی به پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: هفت صبح