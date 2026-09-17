رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان، با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد در مدیریت بازار ارز، گفت: مردم به وزیر اقتصاد اعتماد ندارند و این وزارتخانه رها شده است.

حمیدرضا کاظمی، رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از عملکرد علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: با توجه به تحصیلات و سابقه علمی وزیر، انتظار می‌رفت پس از حضور او در وزارت اقتصاد، اقداماتی برای کنترل بحران ارزی و مدیریت بازار انجام شود، اما نه‌ تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه بحران ارز تشدید شده است.

ضعف وزارت اقتصاد نیازمند اقدام فوری دولت است

کاظمی تأکید کرد: «ضعفی که در وزارتخانه بعد از آمدن آقای وزیر متأسفانه حکم‌فرماست» نیازمند اقدام فوری دولت است و رئیس‌جمهور باید برای حوزه اقتصادی و وزارت اقتصاد تدبیری جدی بیندیشد.

وی افزود: اقداماتی که وزیر و معاونان او برای تثبیت نرخ ارز و تأمین ارز مورد نیاز کشور انجام می‌دهند، تاکنون مؤثر نبوده است.

نماینده مردم پل دختر و معمولان با انتقاد از نحوه سیاست‌گذاری در این حوزه، گفت: مشخص نیست مطالعات و مبنای تصمیمات جدید وزارت اقتصاد مبنی بر راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی که قرار است در بورس از آن رونمایی شود، از کجا آمده و این اقدامات با هماهنگی کدام دستگاه‌ها انجام می‌شود.

به گفته وی، اگر قرار است سیاستی برای کنترل بازار ارز اجرا شود، باید مشخص باشد آیا با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط که در مدیریت بازار ارز نقش دارند، هماهنگی لازم صورت گرفته است یا خیر، چراکه در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.

کاظمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به طرح جدید وزارت اقتصاد درباره صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اشاره کرد که قرار است در بورس رونمایی شود و گفت: نسبت به اثربخشی این طرح تردید دارد. به اعتقاد وی، یکی از اهداف چنین طرح‌هایی باید افزایش اعتماد مردم و ایجاد انگیزه برای ورود ارزهای موجود در اختیار مردم به چرخه اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای که مردم از خرید ارز بیشتر خودداری کرده و ارزهای نگهداری‌شده در منازل را نیز وارد این سازوکار کنند.

اعتماد کافی به وزارت اقتصاد وجود ندارد

با این حال، او تصریح کرد که در شرایط فعلی اعتماد کافی به وزارت اقتصاد وجود ندارد و به همین دلیل تصور نمی‌کند این اقدام بتواند به نتیجه مطلوب برسد.

این نماینده مجلس همچنین با گلایه از رئیس‌جمهور گفت: من در موارد مختلف از دولت دفاع کرده‌ام و آقای پزشکیان را نیز برادر خودم می‌دانم، اما عملکرد وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی ضعیف ارزیابی می‌کنم.

وی تأکید کرد فشار اقتصادی و ارزی بر مردم افزایش یافته و دولت باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی فوری داشته باشد.

استیضاح مدنی‌زاده را امضا می‌کنم

کاظمی همچنین درباره طرح استیضاح وزیر اقتصاد گفت: طرحی که از سوی آقای پوردهقان طراح استیضاح وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود، تاکنون با ۴۷ امضا مطرح شده و او نیز اعلام کرد، آن را امضا خواهد کرد.