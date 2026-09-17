تصادف مرگبار در آزادراه ساوه- تهران+شمار فوتیها
به گزارش تابناک؛ حمید ابرهدری اظهار کرد: این رخداد صبح امروز، پنجشنبه ۲۶ شهریور، در مسیر تهران ـ ساوه، حدود یک کیلومتر بعد از پل همدان روی داد و طی آن یک دستگاه کامیون با یک دستگاه اتوبوس مسافربری برخورد کرد که بر اثر شدت حادثه، سه تن جان خود را از دست دادند و ۹ تن نیز مصدوم شدند.
وی افزود: از مجموع مصدومان این حادثه، یک نفر به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کرد و سه مصدوم نیز با توجه به شدت جراحات، در وضعیت بدحال قرار داشتند و تحت اقدامات درمانی و امدادی قرار گرفتند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه با اشاره به گستردگی عملیات امدادرسانی گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به محل اعزام شدند و با توجه به شرایط حادثه، نیروهای هلالاحمر نیز برای پشتیبانی و امدادرسانی فراخوان شدند.
ابرهدری ادامه داد: تیمهای امدادی پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ارزیابی، تثبیت وضعیت مصدومان و انتقال آنان را انجام دادند.
وی درباره جزئیات بیشتر حادثه و علت وقوع آن گفت: تعیین علت تصادف در حوزه مأموریت اورژانس نیست و بررسی کارشناسی آن توسط عوامل پلیس راه انجام میشود.
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در همین حال، کارشناس پلیس راه ساوه ـ تهران علت این حادثه را خوابآلودگی راننده کامیون و برخورد از عقب با اتوبوس متوقف اعلام کرده است. این اتوبوس حامل مسافر بوده و در مسیر همدان به تهران تردد میکرده است.
منبع: ایسنا