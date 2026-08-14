تصادف مرگبار BMW در بزرگراه همت با سه فوتی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع تصادف شدید یک دستگاه خودروی سواری BMW در بزرگراه همت و جان‌باختن سه نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش تابناک، جلال ملکی گفت: ساعت ۲:۵۹ بامداد جمعه، حادثه تصادف در بزرگراه همت، مسیر شرق، مقابل پارک پردیسان به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری BMW با چهار سرنشین، شامل دو مرد و دو زن جوان حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله، هنگام حرکت در این مسیر به دلایلی نامشخص از مسیر منحرف شده و با شدت زیادی با گاردریل‌های میانی بزرگراه برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: در پی این برخورد، بخش زیادی از گاردریل‌های میانی تخریب و خودرو وارد فضای میانی بزرگراه شده بود. خودرو پس از برخورد با یک اصله درخت و دو پایه ستون یک پل، متوقف شده بود و خسارت شدیدی نیز به آن وارد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: هر چهار سرنشین خودرو در داخل آن محبوس بودند و آتش‌نشانان عملیات رهاسازی را آغاز کردند. نیروها با برش قطعات خودرو موفق شدند هر چهار نفر را از داخل خودرو خارج کنند. اگرچه ایربگ‌های خودرو عمل کرده بود، اما شدت حادثه بسیار زیاد بود.

وی افزود: متأسفانه پس از خارج کردن سرنشینان، عوامل اورژانس مرگ سه نفر، شامل دو زن و یک مرد را تأیید کردند. مرد دیگری که راننده خودرو بود، زنده بود اما دچار آسیب‌های شدید شده و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

ملکی خاطرنشان کرد: عملیات آتش‌نشانان در این حادثه در سطح چهار به پایان رسید و نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی محل به مأموریت خود پایان دادند.



