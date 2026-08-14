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تصادف مرگبار BMW در بزرگراه همت با سه فوتی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع تصادف شدید یک دستگاه خودروی سواری BMW در بزرگراه همت و جان‌باختن سه نفر در این حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۷۸
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8158 بازدید
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حادثه برای BMW در بزرگراه همت/ سه نفر جان باختند
 

به گزارش تابناک، جلال ملکی گفت: ساعت ۲:۵۹ بامداد جمعه، حادثه تصادف در بزرگراه همت، مسیر شرق، مقابل پارک پردیسان به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری BMW با چهار سرنشین، شامل دو مرد و دو زن جوان حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله، هنگام حرکت در این مسیر به دلایلی نامشخص از مسیر منحرف شده و با شدت زیادی با گاردریل‌های میانی بزرگراه برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: در پی این برخورد، بخش زیادی از گاردریل‌های میانی تخریب و خودرو وارد فضای میانی بزرگراه شده بود. خودرو پس از برخورد با یک اصله درخت و دو پایه ستون یک پل، متوقف شده بود و خسارت شدیدی نیز به آن وارد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: هر چهار سرنشین خودرو در داخل آن محبوس بودند و آتش‌نشانان عملیات رهاسازی را آغاز کردند. نیروها با برش قطعات خودرو موفق شدند هر چهار نفر را از داخل خودرو خارج کنند. اگرچه ایربگ‌های خودرو عمل کرده بود، اما شدت حادثه بسیار زیاد بود.

وی افزود: متأسفانه پس از خارج کردن سرنشینان، عوامل اورژانس مرگ سه نفر، شامل دو زن و یک مرد را تأیید کردند. مرد دیگری که راننده خودرو بود، زنده بود اما دچار آسیب‌های شدید شده و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

ملکی خاطرنشان کرد: عملیات آتش‌نشانان در این حادثه در سطح چهار به پایان رسید و نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی محل به مأموریت خود پایان دادند.

 
 
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تصادف تصادفBMW تصادف مرگبار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
5
پاسخ
بی ام دبلیو چینی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
4
7
پاسخ
عدم حضور و نظارت پلیس راهوار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
15
پاسخ
علت نامشخص نیست دلبندم زهرماری می خورن مواد هم مصرف می کنن بعد میشینن پشت فرمون. در عدم هشیاری نمی توان خودرو را کنترل کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
9
پاسخ
مگه تو تصادف با BMW کسی فوت میکنه؟
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
،خدا اگه امر کنه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره
حتی بی ام دابلیوی آلمانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
2
پاسخ
در ساعت سه شب ،دوختر و دو پسر ۲۳ -۲۴ ساله تو اتوبان جه کار می‌کردند؟
هواشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
4
پاسخ
۲ خانم ، ساعت ۳ صبح ، با ۲ آقا ، تو خیابون، آیا پدر و مادر ۲ خانم، نمی‌گویند : بچه جان کجا و با کی هستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
5
پاسخ
بعد از مصرف زهرمارجات میفتن توی اتوبان ، یه کلمه حرف بزنید به اینها که این چه وضع زندگیه اجدادت را میارن جلوی چشمت
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
3
پاسخ
مگه توی ماشین خارجی کسی هم فوت میکنه یا زخمی میشه؟
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