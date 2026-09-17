تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه
سید عباس عراقچی که روز گذشته چهارشنبه در پکن حضور داشت، به صورت تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات و موضوعات منطقهای گفتوگو و تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۲۶| |
365 بازدید
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که روز گذشته چهارشنبه در پکن حضور داشت، به صورت تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات و موضوعات منطقهای گفتوگو و تبادل نظر کرد.
گزارش خطا
تأکید عراقچی بر پشتیبانی از دولت سوریه/ فیدان: روند آستانه به زودی برگزار می شود/ آمادگی روسیه برای نشست مشترک با ایران و ترکیه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟