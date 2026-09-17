تماس تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان

روز گذشته، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پکن، به صورت تلفنی با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در پکن به صورت تلفنی با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

گفتنی است؛ در این تماس، آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام دو کشور مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.