برنامه ترامپ برای ایران پس از جنگ

هفته آینده، ترامپ با سران شورای همکاری خلیج‌فارس درباره استراتژی «دوره پس از جنگ» با ایران در نیویورک دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همزمان با ادعای تمایل ایران به توافق، درخواست دیدار نتانیاهو را نیز هنوز نپذیرفته است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند؛ نشستی که محور اصلی آن، بررسی مسیر جنگ با ایران و برنامه آمریکا برای دوره پس از جنگ خواهد بود.

باراک راوید در آکسیوس نوشت: سه منبع مطلع از برنامه‌های این نشست اعلام کردند که ترامپ روز سه‌شنبه آینده با رهبران یا وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره گام‌های بعدی آمریکا در قبال جنگ با ایران گفت‌وگو کند.

برنامه آمریکا برای روز بعد از جنگ

به گفته منابع آکسیوس، یکی از محورهای اصلی این نشست، ایده‌های دولت ترامپ برای راهبرد آمریکا در دوره پس از جنگ خواهد بود. تیم ترامپ در حال تدوین طرحی برای شرایط پس از پایان جنگ است و انتظار می‌رود این طرح پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نهایی شود.



کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، در جریان جنگ هدف حملات گسترده ایران قرار گرفته‌اند. این کشورها همچنین به دلیل اختلال در صادرات نفت و گاز، با خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه شده‌اند.

نتانیاهو هم به دنبال دیدار با ترامپ است

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز خواهان دیدار با ترامپ در نیویورک است، اما یک منبع اسرائیلی به آکسیوس گفته است که تاکنون هیچ دیداری میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است.

ترامپ روز چهارشنبه نیز با اشاره به وضعیت جنگ گفت: «امیدوارم به پایان جنگ نزدیک شده باشیم.» او همچنین بار دیگر مدعی شد که ایران خواهان توافق است و آمریکا این موضوع را مستقیماً از طرف ایران دریافت کرده است.

چه کشورهایی در نشست ترامپ حضور دارند؟

آکسیوس گزارش داده است که قرار است رهبران یا وزیران خارجه هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در این نشست حضور داشته باشند؛ عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان کشورهایی هستند که برای حضور در این گفت‌وگوها دعوت شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دعوت‌نامه‌های اولیه برای این نشست را ارسال کرده است. یکی از منابع نیز گفته است که احتمال دارد دامنه نشست گسترش پیدا کند و رهبران کشورهای عربی و مسلمان دیگری نیز به آن اضافه شوند.

منبع: عصرایران