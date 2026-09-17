اینفوگرافیک | فهرست میانگین IQ کشورها در سال ۲۰۲۶ / رتبه ایران
بر اساس این فهرست، کره جنوبی با میانگین امتیاز ۱۰۷ در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن چین با ۱۰۶.۵ و ژاپن با ۱۰۶.۳ دیده میشوند. برای ایران نیز میانگین امتیاز ۱۰۴.۸ اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۱۸| |
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به گزارش تابناک، فهرستی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، میانگین امتیاز IQ کشورهای مختلف را بر اساس نتایج بیش از یک میلیون شرکتکننده در یک آزمون آنلاین مقایسه کرده است.
بر اساس فهرست این اینفوگرافیک، کره جنوبی با میانگین امتیاز ۱۰۷ در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن چین با ۱۰۶.۵ و ژاپن با ۱۰۶.۳ دیده میشوند. برای ایران نیز میانگین امتیاز ۱۰۴.۸ اعلام شده است.
با این حال، این ارقام را نمیتوان معیار قطعی برای سنجش هوش مردم کشورهای مختلف دانست. افرادی که بهصورت داوطلبانه در آزمونهای اینترنتی شرکت میکنند، الزاماً نمونهای نماینده از کل جمعیت یک کشور نیستند.
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