پیشنهاد گوترش برای ادامه مذاکرات ایران در سازمان ملل

به گزارش تابناک، آنتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت: الحاق کرانه باختری باید متوقف شود و صلح در غرب آسیا بدون راه‌حل دو دولتی محقق نخواهد شد.

وی افزود: طرح صلح در غزه باید به‌طور کامل اجرا شود و جریان کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ محدودیتی تضمین شود.

گوترش تصریح کرد: زمان آن رسیده است که آتش‌بس در اوکراین به‌عنوان گام نخست در مسیر دستیابی به صلحی عادلانه، پایدار و فراگیر، مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل برقرار شود.

دبیرکل سازمان ملل گفت: هیچ راهی برای پیشبرد امور در غرب آسیا جز کاهش تنش، دیپلماسی و گفت‌وگو وجود ندارد.

او در ادامه افزود: اسرائیل طرفی است که با اجرای طرح صلح موافقت نمی‌کند. زمان آن رسیده است که به شهرک‌سازی در کرانه باختری پایان داده شود، تلاش‌ها برای پاکسازی قومی متوقف شود و از راه‌حل دو دولتی حمایت شود.

گوترش تصریح کرد: بدون حل بحران فلسطین و اسرائیل، دستیابی به صلح در غرب آسیا ممکن نیست.

او درباره یمن گفت: دستیابی به راه‌حل نظامی برای درگیری یمن دشوار است. مهم است که راه برای انجام مذاکرات جدی به‌منظور حل مناقشه یمن باز بماند.

گوترش بیان کرد: روشن است که اسرائیل با اجرای طرح صلح در شکل کنونی آن موافق نیست؛ این در حالی است که حملات در غزه و تهدیدهای خطرناک علیه غیرنظامیان این منطقه ادامه دارد.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: ما در کرانه باختری شاهد الحاق تدریجی و نقض‌هایی هستیم که شهرک‌نشینان گاهی با حمایت نیروهای امنیتی مرتکب می‌شوند؛ این اقدامات به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیستند.

وی تأکید کرد: بحران ایران بدون گفت‌وگو راه‌حلی ندارد و مهم است که این گفت‌وگو در سازمان ملل متحد یا هر مکان دیگری انجام شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد توضیح داد: باید شرایط برای ایجاد پیوند میان غزه و کرانه باختری فراهم شود تا چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی حفظ شود.