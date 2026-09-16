دبیر شعام: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که ایران به هیچ وجه به آمریکا اعتماد ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۹۷| |
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به گزارش تابناک، سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهکهای تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاریهای اقتصادی، تاکید کرد.
سرلشکر رضایی در این دیدار با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهکهای تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان هشدار داد.
وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.
سرلشکر رضایی در ادامه گفت: «به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.»
بافل طالبانی نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاریهای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهکها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.
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