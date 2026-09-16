رئیس کمیسیون اروپا: تنگه هرمز عامل بحران انرژی

رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه در پارلمان اروپا، تنگه هرمز را عامل بحران انرژی و تهدید صنعت این قاره خواند و از هزینه ۹۰ میلیارد یورویی واردات سوخت فسیلی از زمان آغاز درگیری در این تنگه خبر داد.

به گزارش تابناک، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، امروز چهارشنبه در سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه» در پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری در تنگه هرمز، اتحادیه اروپا ۹۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۴ میلیارد دلار) هزینه اضافی برای واردات سوخت‌های فسیلی متحمل شده است.

فون در لاین گفت: «از آغاز درگیری در تنگه هرمز، واردات سوخت‌های فسیلی ۹۰ میلیارد یورو بیشتر برای ما هزینه داشته است، بدون اینکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر دریافت کرده باشیم.»

وی با اشاره به محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز تصریح کرد که این وضعیت بار دیگر نشان داد وابستگی کلی اروپا به سوخت‌های فسیلی وارداتی چقدر پرهزینه است.

رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد: «اگر قیمت انرژی به‌طور ساختاری بسیار بالا باقی بماند، اروپا نمی‌تواند به‌عنوان یک قدرت صنعتی باقی بماند.»

فون در لاین بر ضرورت توسعه منابع انرژی داخلی اتحادیه اروپا از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و بیومتان تأکید کرد. وی هدف دو برابر کردن سهم برق در مصرف انرژی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۴۰ را مطرح کرد و گفت: «با این اقدام، اروپا می‌تواند سالانه ۲۶۰ میلیارد یورو از هزینه واردات سوخت فسیلی خود بکاهد.»

بر اساس داده‌های پیشین کمیسیون اروپا، هزینه‌های اضافی انرژی این اتحادیه در ۴۴ روز اول درگیری حدود ۲۲ میلیارد یورو بود و تا اواخر آوریل به بیش از ۲۷ میلیارد یورو رسید. کمیسیون اروپا در ۱۳ ژوئیه این رقم را حدود ۵۳ میلیارد یورو اعلام کرده بود.