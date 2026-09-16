دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با پزشکیان + عکس

به گزارش تابناک، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، امروز با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.



طالبانی که به تهران سفر کرده است، روز گذشته نیز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار کرده بود و درباره مسائل مرتبط با روابط ایران و اقلیم کردستان عراق گفت‌وگو داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت