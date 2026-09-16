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دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با پزشکیان + عکس

رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۷۶
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، امروز با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.
 
طالبانی که به تهران سفر کرده است، روز گذشته نیز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار کرده بود و درباره مسائل مرتبط با روابط ایران و اقلیم کردستان عراق گفت‌وگو داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور بافل طالبانی اتحادیه میهنی کردستان عراق
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