دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با پزشکیان + عکس
رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۷۶| |
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به گزارش تابناک، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، امروز با مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
طالبانی که به تهران سفر کرده است، روز گذشته نیز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار کرده بود و درباره مسائل مرتبط با روابط ایران و اقلیم کردستان عراق گفتوگو داشت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
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