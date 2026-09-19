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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۶۵۸
کد خبر:۱۳۹۴۶۵۸
760 بازدید
نظرات: ۱
آسپرین؛

کدام عملکرد بهتری دارد؛مغز انسان یا هوش مصنوعی؟

هوش مصنوعی با سرعتی خیره‌کننده پیشرفت کرده؛ از تحلیل تصاویر پزشکی و پردازش حجم عظیمی از داده‌ها گرفته تا نوشتن متن و حل مسائل پیچیده. اما آیا این توانایی‌ها به این معناست که هوش مصنوعی واقعاً از مغز انسان عبور کرده است؟در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، ساختار و عملکرد مغز انسان با سامانه‌های هوش مصنوعی مقایسه می‌شود؛ از میلیاردها نورون و توانایی مغز برای یادگیری و بازآرایی خود گرفته تا سرعت و قدرت پردازشی هوش مصنوعی. نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد پاسخ به پرسش «کدام باهوش‌تر است؟» بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم آسپرین هوش مصنوعی مغز انسان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
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0
پاسخ
هیچ کدام ! فقط خدا
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