رازهای مگوی پخت قورمه سبزی رستورانی

قورمه سبزی یکی از بهترین و محبوب ترین خورش‌ها در نزد ایرانیان است که رنگ و شکل ظاهری این غذا در خوشمزگی آن نقش مستقیم دارد. هم اکنون برای تهیه یک قورمه سبزی سیاه باید این نکات را رعایت کنید.

به گزارش تابناک؛ قورمه سبزی یکی از پرطرفدارترین‌ها خورشت‌های ایرانی است که در مراسم و مهمانی ها پخته و تهیه می شود و بسیاری از ایرانی ها در تهیه خورش قورمه سبزی تبحر کافی دارند.

اما به نظر شما راز سیاه شدن قورمه سبزی در چیست؟

برای آموزش این مدل قرمه سبزی با ما باشید.

سرخ کردن سبزی

برای سیاه شدن قورمه سبزی، سبزی را به خوبی باید تفت دهید. برای سرخ کردن سبزی تابه ای را روی حرارت بگذارید و سبزی را بدون روغن داخل تابه ریخته و تفت دهید تا آب سبزی بخار شود، سپس روغن بریزید و سبزی را سرخ کنید.سبزی خورشت را روی حرارت خیلی کم سرخ کنید تا حدی که قهوه‌ای شود اما مراقب باشید سبزی شما نسوزد.

شنبلیله خشک

برای تیره شدن قورمه سبزی در حین سرخ کردن سبزی کمی شنبلیله خشک به آن اضافه نمایید و تفت دهید اما افزودن بیش از حد شنبلیله مزه خورش را تلخ می کند.

افزودن رب انار یا تمبر هندی

برای سیاه شدن قورمه سبزی بهتر است رب گوجه را حذف کنید و به جای آن یک قاشق رب انار یا تمبر هندی اضافه کنید. حذف رب گوجه فرنگی روی رنگ سیاه خورش تاثیر دارد و از سیاهی آن کم می کند.

استفاده از یخ

برای کمک به سیاه شدن قورمه سبزی و روغن انداختن آن دو تا سه تکه یخ داخل قابلمه خورشت بیندازید.بهتر است چند دقیقه آخر چند تکه یخ داخل خورش بیندازید تا روغن بیاندازد.

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جاافتادن قورمه سبزی

برای درست کردن قورمه سبزی هیج وقت از زودپز استفاده نکنید و این خورش را از صبح برای شب بار بگذارید تا زمان طولانی و با حرارت ملایم بپزد و به روغن افتاده و جا افتد.

استفاده از لیمو عمانی سیاه

لیمو عمانی طی فرآیند خشک شدن به رنگهای سفید، زرد، قهوه ای و سیاه در می آید. لیمو عمانی سیاه بهترین نوع لیمو عمانی است که می توانید با افزودن آن به خورشت طعم ترش بی نظیری به خورش اضافه کنید. شما می توانید از گرد لیمو نیز استفاده نمایید، گرد لیموعمانی نیز تا حدودی رنگ خورشت را تیره می‌کند.

راز خوشمزگی قورمه سبزی سیاه و جا افتاده

1. برای خوش عطر و خوشمزه شدن قورمه سبزی میزان مناسب سبزی ها تاثیر بسیاری دارد، برای خوشمزه شدن قورمه سبزی حتما مقدار تره و اسفناج را بیشتر بریزید.استفاده از سبزی های محلی و خودرو مثل “خلواش” و مقداری “چوچاق” نیز در سبزی قرمه سبزی طعم خوبی به آن می دهد.

2. یکی از رازهای خوشمزه شدن قورمه سبزی استفاده از ادویه در آن است.

3. از سبزی تازه برای خورشت قورمه سبزیتان استفاده کنید تا خورشتتان خوش رنگ و بوترشود.

4. از برگ چغندر یا اسفناج و تعدادی برگ سیر استفاده نمایید.

5. برای خوش عطر و رنگ شدن قورمه سبزی مجلسی، سبزی تازه را ریزخرد کنید تا بهتر جا بیفتد.

6. برای خوشمزه شدن قورمه سبزی، بهتر است از گوشت گوسفندی استفاده کنید. برای طعم بهتر قورمه سبزی گوشت را با پیاز تفت دهید تا گوشت طعم خوبی بگیرد و رنگش تغییر کند. بهتر است گوشت را خیلی ریز خرد نکنید تا داخل غذا خوب دیده شود.

7. برای طعم و غلظت و لعاب دار شدن قورمه سبزی مجلسی در خورشت تان از آب قلم استفاده کنید.

8. برای لعاب دار شدن قورمه سبزی از لوبیا چیتی استفاده کنید،لوبیا را از قبل خیس دهید.

9. سعی کنید نمکِ خورشت را 5 دقیقه آخر به غذا اضافه کنید تا خورشت شما بهتر جا بیفتد.

منبع: نمناک