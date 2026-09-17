آسپرین؛
اگر سیلیکا ژل را بخوریم چه میشود؟
بستههای کوچک سیلیکا ژل تقریباً همهجا دیده میشوند؛ از جعبه لوازم الکترونیکی گرفته تا بستهبندی دارو و مواد غذایی. روی اغلب آنها هم با حروف درشت نوشته شده است: «نخورید». اما دلیل این هشدار دقیقاً چیست و این دانههای شفاف چه کاری انجام میدهند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، توضیح میدهد سیلیکا ژل چگونه با ساختاری بسیار متخلخل رطوبت را جذب میکند، چرا به یکی از پرکاربردترین مواد خشککننده جهان تبدیل شده و در چه جاهایی از موزهها تا مأموریتهای فضایی استفاده میشود. در نهایت نیز به این پرسش پاسخ میدهد که اگر کسی اتفاقی یک بسته از آن را ببلعد، واقعاً چه اتفاقی خواهد افتاد
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