En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

انتشار اوراق سلف ارزی منتفی شد

بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۴۴
| |
795 بازدید
بانک مرکزی

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار خبری مبنی بر آغاز اقدامات بورس کالای ایران برای طراحی و انتشار «اوراق سلف ارزی»، بانک مرکزی یادآور می‌شود که مطابق بند «ح» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی، منحصراً در صلاحیت هیأت عالی بانک مرکزی است.

بر این اساس، هرگونه اقدام در زمینه طراحی و انتشار این‌گونه ابزار‌ها باید در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر انجام شود. همچنین، بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی اوراق سلف ارزی بازار سرمایه
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ دیرهنگام بانک سپه به «تابناک»؛ جوابیه هم هک شد؟!
قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافت؛ خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟
رمزگشایی از راهکاری برای حفظ ارزش پول
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۵ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۳۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۲ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۸۷ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۵ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qoG
tabnak.ir/005qoG