دو خودروی وی۱۰ با دو شخصیت کاملاً متفاوت روبه‌روی هم قرار می‌گیرند؛ دوج وایپر مارک ۴ ای‌سی‌آر با موتور ۸.۴ لیتری تنفس طبیعی و حدود ۶۵۰ اسب بخار قدرت، در برابر بی‌ام‌و ای۶۰ ام۵ با موتور ۵ لیتری تنفس طبیعی، ۵۰۷ اسب بخار قدرت و جعبه‌دنده اس‌ام‌جی هفت‌سرعته. رقابت فقط به درگ ۴۰0 متر محدود نمی‌شود و دو خودرو در مسابقه رولینگ و آزمون ترمز نیز به چالش کشیده می‌شوند. اختلاف وزن، گشتاور، ضرایب دنده و نحوه انتقال قدرت باعث می‌شود برتری روی کاغذ الزاماً به معنای پیروزی در پیست نباشد. نتیجه این رویارویی نزدیک و پرصدای وی۱۰ها را در ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.