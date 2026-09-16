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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۶۴۱
کد خبر:۱۳۹۴۶۴۱
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تیک‌آف؛

نبرد وی۱۰ها؛ دوج وایپر ای‌سی‌آر مقابل بی‌ام‌و ام۵

دو خودروی وی۱۰ با دو شخصیت کاملاً متفاوت روبه‌روی هم قرار می‌گیرند؛ دوج وایپر مارک ۴ ای‌سی‌آر با موتور ۸.۴ لیتری تنفس طبیعی و حدود ۶۵۰ اسب بخار قدرت، در برابر بی‌ام‌و ای۶۰ ام۵ با موتور ۵ لیتری تنفس طبیعی، ۵۰۷ اسب بخار قدرت و جعبه‌دنده اس‌ام‌جی هفت‌سرعته. رقابت فقط به درگ ۴۰0 متر محدود نمی‌شود و دو خودرو در مسابقه رولینگ و آزمون ترمز نیز به چالش کشیده می‌شوند. اختلاف وزن، گشتاور، ضرایب دنده و نحوه انتقال قدرت باعث می‌شود برتری روی کاغذ الزاماً به معنای پیروزی در پیست نباشد. نتیجه این رویارویی نزدیک و پرصدای وی۱۰ها را در ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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