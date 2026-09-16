جنگ افزار
تفنگ کارابین روولور؛ نمونهای کمیاب و تاریخی
این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به یکی از نمونههای بسیار کمیاب کارابین رولور جیمز وارنر میپردازد؛ سلاحی متعلق به میانه قرن نوزدهم که در دورهای ساخته شد که سازندگان آمریکایی برای توسعه سامانههای چندتیر تلاش میکردند، اما همزمان با محدودیتهای ناشی از حق اختراع کلت نیز روبهرو بودند. نمونه حاضر با لولهای که بعدها به حدود ۲۶ سانتیمتر کوتاه شده، از طراحی سادهشده وارنر بهره میبرد؛ مدلی که برخلاف برخی نسخههای اولیه، استوانه آن بهصورت دستی میچرخید و تعدادی از اجزای مکانیکی برای کاهش هزینه حذف شده بود.
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