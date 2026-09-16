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افزایش مصرف CNG پس از تغییر نرخ بنزین

مصرف CNG در نخستین هفته پس از اجرای نرخ سوم بنزین، مورد توجه قرار گرفت؛ معاون وزیر نفت اعلام کرد مصرف CNG در این مدت ۱۱ درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۳۳
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جایگاه سی ان جی

به گزارش تابناک؛ محمد صادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از رشد ۱۱ درصدی مصرف CNG طی هفته نخست پس از تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد.

محمدصادق عظیمی‌فر گفت: در بازه یک هفته‌ای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین

مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.

عظیمی‌فر همچنین اضافه کرد: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.

احسان جان محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاه‌های سی‌ان‌جی هم گفت: در مدت اعلام نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت بنزین کارت جایگاه‌ها میزان استقبال از جایگاه‌های سی‌ان‌جی بیشتر شده است، اما رقم دقیق در پایان شهریور اعلام می‌شود.

منبع: فارس

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CNG افزایش مصرف نرخ سوم بنزین محمدصادق عظیمی‌فر
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