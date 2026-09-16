افزایش مصرف CNG پس از تغییر نرخ بنزین
به گزارش تابناک؛ محمد صادق عظیمیفر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از رشد ۱۱ درصدی مصرف CNG طی هفته نخست پس از تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد.
محمدصادق عظیمیفر گفت: در بازه یک هفتهای پس از اجرای طرح اصلاح تدریجی نرخ سوم بنزین و تغییر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در کشور نسبت به نیمه نخست شهریور و مردادماه به میزان تقریبی ۲ میلیون مترمکعب در روز معادل ۱۱ درصد افزایش یافته است.
تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین
مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: این افزایش مصرف CNG و به تبع آن کاهش مصرف بنزین نشان از تاثیر مثبت اعمال نرخ سوم برای رفع ناترازی بنزین و کاهش اتکا به واردات دارد.
عظیمیفر همچنین اضافه کرد: طرح تبدیل رایگان ناوگان پرپیمایش سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر به CNG سوز در اولویت این شرکت قرار دارد و در حال انجام است.
احسان جان محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاههای سیانجی هم گفت: در مدت اعلام نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت بنزین کارت جایگاهها میزان استقبال از جایگاههای سیانجی بیشتر شده است، اما رقم دقیق در پایان شهریور اعلام میشود.
منبع: فارس