در دهه آخر شهریور و با وجود تلاشهای بخشی از دولت، اما همچنان خبری موثق از واکسن آنفلوآنزا نیست و اظهارات متناقض در حوزه‌های مرتبط بسیار شنیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، داستان واکسن آنفلوآنزا هر سال با نزدیک شدن به پاییز تکرار می‌شود؛ اما امسال ابهام درباره تأمین و توزیع این واکسن، پررنگ‌تر از گذشته شده است. اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن می‌تواند بر روند واردات دارو و واکسن اثرگذار باشد، اما به نظر می‌رسد همه ماجرا را نمی‌توان صرفاً به تحریم نسبت داد.

در شرایطی که در زمان مناسب واکسیناسیون قرار داریم، همچنان درباره میزان واردات، موجودی واقعی، زمان توزیع و... پاسخ‌های یکدست و روشنی وجود ندارد. روایت رسمی از تأمین واکسن سخن می‌گوید، اما پرسش اینجاست که چرا فرآیند تأمین باید تا این اندازه به روزهای نزدیک به آغاز فصل شیوع موکول شود؟

در این میان، موضوع واردات واکسن آنفلوآنزا از چین نیز مطرح شد و برخی مسئولان بر واردات آن تأکید داشتند؛ اما دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا، به خبرنگار تابناک می‌گوید کیفیت این واکسن تأیید نشده و قرار نیست از آن استفاده شود. به گفته او، کیفیت واکسن روسی مناسب است.

استارت در کشورهای دیگر

از سوی دیگر، اگر تأخیر در تولید واکسن‌های خارجی به دلیل شناسایی سویه‌های جدید و ضرورت به‌روزرسانی ترکیب واکسن به عنوان توجیه مطرح می‌شود، پرسش دیگری شکل می‌گیرد: اگر چنین مسئله‌ای روند تولید و عرضه را با تأخیر مواجه کرده، پس چگونه واکسیناسیون آنفلوآنزا در برخی کشورها آغاز شده و در برخی دیگر نیز واکسن برای توزیع در دسترس قرار گرفته است؟

طبیعی است که تولید واکسن با توجه به تغییر سویه‌های غالب، نیازمند برنامه‌ریزی و زمان مشخصی باشد؛ اما همین موضوع، اهمیت برنامه‌ریزی زودهنگام، پیش‌بینی نیاز و تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین را دوچندان می‌کند.

تحریم و جنگ، بدون تردید می‌تواند مسیر واردات واکسن و دارو را دشوار کند، اما تحریم نباید به پاسخی برای تمام پرسش‌ها تبدیل شود. تدبیر و، به بیانی دقیق‌تر، بی‌تدبیری‌ها نیز می‌تواند در این میان نقش مهمی داشته باشد. زمان‌بندی خرید، انتخاب مسیر واردات، کنترل کیفیت محموله‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، بخش دیگری از این زنجیره است که باید درباره آن پاسخ روشن وجود داشته باشد.

واکسن سال‌های قبل را نخرید

مردم حق دارند بدانند چند دوز واکسن مورد نیاز کشور است، چه میزان تولید داخلی و چه میزان واردات برای آن پیش‌بینی شده، چه تعداد دوز وارد شده و چه زمانی واکسن واقعاً در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

نکته مهم اینکه دکتر مردانی به شهروندان توصیه می‌کند به هیچ وجه واکسن‌های سال‌های قبل را خریداری نکنند؛ چراکه به گفته او، این واکسن‌ها برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا در فصل جاری قابل اتکا نیستند و شهروندان باید از خرید آنها به‌طور جدی خودداری کنند.

روایت خبرنگار تابناک از این داستان، میزان تقاضا، پاسخ داروخانه‌ها به مراجعان، قیمت احتمالی و موضوعات دیگر را در فیلم ببینید.